Доступ к телу

"МИД России как правопреемник МИД СССР не сразу смог принять на себя все полномочия и ответственность бывшего союзного внешнеполитического ведомства, а областные и городские структуры, прежде осуществлявшие внешние связи под строгим контролем обкомов и горкомов КПСС, очень быстро утратили своих традиционных друзей и партнеров, за исключением сохранившихся связей между городами-побратимами в ведущих капиталистических странах Европы и Азии. В такой обстановке Ленинграду – Санкт-Петербургу, где упомянутые контакты были особенно развиты, потребовалась не только срочная, но и радикальная перестройка внешнеэкономического направления в деятельности новой администрации города во главе с Анатолием Александровичем Собчаком, который выбрал на роль руководителя Комитета по внешним связям (КВС) городского правительства Владимира Владимировича Путина и назначил его своим первым заместителем".

Это цитата из сборника, составленного Комитетом по внешним связям к собственному 30-летию и опубликованного в 2021 году. В нем в числе прочего есть копия распоряжения Собчака о создании комитета и назначении исполняющим обязанности его председателя Владимира Путина. "Есть одна интересная традиция, которую привнесли гиды-экскурсоводы, работающие в Смольном. Во время экскурсий они рассказывают гостям о том, что якобы существует такая примета – если дотронуться рукой до ручки приемной кабинета Владимира Владимировича, то вас ожидает карьерный рост", – рассказывает в сборнике нынешний глава комитета Евгений Григорьев.

Распоряжение Собчака о создании Комитета по внешним связям и назначении исполняющим обязанности его председателя Владимира Путина

Сотрудники комитета с первых же дней его существования стали активно "создавать условия для сотрудничества с Западом в условиях рыночной экономики", как описывал эту работу один из них, будущий глава Центризбиркома и герой мемов о выборах в Госдуму 2011 года Владимир Чуров. Члены комитета встречались с представителями западных компаний, от Coca-Cola до крупных французских и немецких банков, обсуждая с ними инвестиции в экономику города и открытие предприятий и филиалов.

Самой известной и скандальной страницей в истории комитета стала продажа сырья, в том числе нефти и редкоземельных металлов, в обмен на продовольствие, в котором остро нуждался город в отсутствие твердой валюты. Сырье отгружалось исправно, а вот продукты зачастую городу так и не поступали. Путин в своих воспоминаниях винил в этом недобросовестных поставщиков, а депутаты горсовета заподозрили коррупцию.

В 1992 году была создана специальная комиссия горсовета под руководством депутата Марины Салье. Комиссия пришла к выводу о том, что по документам, подписанным Путиным и его заместителем Александром Аникиным, за рубеж были вывезено сырье на сумму более ста миллионов долларов. Цены на него при этом были занижены в 2, 3, а порой и в 10 раз – тогда как продовольствие, напротив, закупалось по ценам в несколько раз выше рыночных.

Отчет комиссии Салье был передан в прокуратуру и Контрольное управление администрации президента, но расследование заглохло, а Владимир Путин не только не был снят с должности, как рекомендовал горсовет Петербурга, но и получил дополнительные полномочия. Сам Путин неоднократно отвергал обвинения в коррупции, связанные с работой в комитете.

Многие сотрудники Комитета по внешним связям впоследствии заняли высокие должности в российской иерархии власти. Помимо упомянутого выше Владимира Чурова, это Дмитрий Медведев (был экспертом комитета), Алексей Кудрин, ставший министром финансов, Алексей Миллер, дослужившийся до председателя правления Газпрома, глава Роснефти и бывший вице-премьер Игорь Сечин и бывший председатель правительства РФ Виктор Зубков.

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