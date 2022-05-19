В начале 1990-х Владимир Путин впервые был обвинен в серьезном должностном преступлении. В коррупции при заключении бартерных договоров его, на тот момент чиновника петербургской мэрии, обвинила член Петросовета Марина Салье.

Салье, геолог по образованию, в конце 1980-х стала последователем Андрея Сахарова и одним из лидеров демократического движения в Ленинграде, а затем вошла в Ленинградский городской совет. В 1992 году она возглавила специальную комиссию, которая расследовала работу комитета внешних связей мэрии Петербурга. Комитет всего за несколько месяцев до начала этого расследования возглавил 40-летний бывший сотрудник КГБ Владимир Путин – и его деятельность уже тогда многим казалась подозрительной.

Комиссия Салье выяснила, что путинский комитет подписал контракты на сумму более 100 миллионов долларов на экспорт товаров и сырья, в том числе редкоземельных металлов и нефтепродуктов. В обмен пятимиллионный город должен был получить продовольствие, в котором Петербург очень нуждался. Продовольствие в город так и не поступило, а никому не известные фирмы, получившие экспертные лицензии, испарились.

"Договоры были заключены бог знает с какими фирмами. Фирмы были совершенно явно подставные, однодневки", – рассказывала Марина Салье в интервью Радио Свобода в 2010 году.

Многие из документов комиссии Салье опубликованы Хавигхесторским центром российских и постсоветских исследований университета Майами. Центр разместил их на своем сайте, чтобы "предотвратить удаление документов из интернета".

В итоговом докладе комиссии нет прямых обвинений в коррупции в адрес Путина и его заместителя Адександра Аникина, указано лишь на недостаточный надзор с их стороны. Тем не менее комиссия призвала мэра Анатолия Собчака отправить обоих чиновников в отставку. Петросовет направил доклад в прокуратуру.

Ведомство так и не провело проверку ни на городском, ни на федеральном уровне; дело было спущено на тормозах без каких-либо последствий для Путина. В биографии "От первого лица", опубликованной к президентской кампании в 2000 году, Путин настаивал, что его действия были законными, а ответственность за провал бартерной программы 1992 года лежит на участвовавших в ней фирмах.

Марина Салье продолжила политическую деятельность в Петербурге и после переезда Путина в Москву в 1996 году. Она публично выступила против его кандидатуры на президентских выборах в 2000 году, поддержав губернатора Самарской области Константина Титова.

После того как Путин занял президентское кресло, Салье практически полностью ушла из публичной политики. Она переехала в деревню в Псковской области и редко посещала Петербург.

Разговор с корреспондентом Радио Свобода в 2010 году оказался ее последним интервью. Вот что Салье сказала о своем решении устраниться из публичного поля:

"Мы договорились с [политиком, лидером партии "Либеральная Россия" Сергеем] Юшенковым о встрече, это было в начале 2000 года. Мы, "Свободные демократы", хотели объединяться с ним. У нас были всегда очень хорошие отношения с Сергеем Николаевичем. И я увидела в его кабинете человека, которого я не хотела видеть никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах. Я не назову вам этой фамилии. И тогда я поняла, что лучше уехать".

"С 2000 года я не давала интервью либо предупреждала журналистов: о Путине – ни слова", – добавила Марина Салье.

В апреле 2003 года Сергей Юшенков был застрелен в Москве, это произошло всего через несколько часов после того, как он подал документы о регистрации своей партии на парламентских выборах, которые должны были пройти в декабре. На тех выборах партия "Единая Россия", пользовавшаяся поддержкой Путина, впервые получила большинство мест в Думе, которое она сохраняет до сих пор.

В 2010 году Марина Салье подписала онлайн-петицию с призывом к Путину уйти в отставку – он на тот момент занимал пост премьер-министра. В феврале 2012 года Салье выступила на митинге "За честные выборы" в Петербурге. Она объявила, что собирается вступить в партию "Гражданская платформа" Михаила Прохорова – одного из соперников Путина на президентских выборах того года.

Марина Салье умерла 21 марта 2012 года в своем доме в Псковской области от инфаркта. Ей было 77 лет.

В некрологе, опубликованном в газете New York Times, давняя подруга Салье Татьяна Дорутина написала, что возвышение Путина стало для Салье большим разочарованием.

"Когда Путин пришел к власти, она сказала: "Это надолго, это не закончится", – вспоминала Дорутина. "Я сказала: "Это ведь только на четыре года". На что она ответила: "Нет, это очень надолго. Больше нет смысла заниматься политикой. Путинский режим никуда не денется".

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