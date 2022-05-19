Чуть более 30 лет назад, вскоре после распада СССР, Ленинград на первых свободных выборах мэра проголосовал за профессора ЛГУ Анатолия Собчака. Одним из первых его распоряжений было учреждение при мэрии комитета по внешним связям, возглавить который Собчак поручил своему помощнику, 39-летнему подполковнику КГБ Владимиру Путину.

Именно с этого назначения началось стремительное политическое восхождение Путина, во время которого он создал механизм для единоличного и пожизненного управления страной. И уже самые первые его шаги во власти сопровождались обвинениями в коррупции и причастности к мошенническим схемам.

Первые подозрения в адрес Путина и его приближенных появились в 1992 году – меньше чем через год после его назначения. Тогда член Петросовета Марина Салье обвинила комитет по внешним связям в создании схемы продажи за рубеж сырья в обмен на продовольствие для голодающего Петербурга: сырье было отгружено, деньги – получены, но продукты в город так и не поступили. Салье требовала отставки Путина как главы комитета, хотя у нее не было прямых доказательство того, что он лично был замешан в мошенничестве.

Настоящее Время и Радио Свобода убедились, что этот скандал был далеко не единственным, и в начале 1990-х комитет под руководством Владимира Путина был втянут во множество сомнительных историй, о которых, вероятнее всего, знали и сам Путин, и его покровитель – Анатолий Собчак.

Изучив архивные публикации российских газет, судебные документы и материалы правоохранительных органов, мы смогли пролить свет на самые крупные из этих скандалов. Например, на то, как под видом тушенки на адрес петербургской мэрии прибыл (и впоследствии пропал) контейнер с колумбийским кокаином; на то, как ближайший помощник Путина за взятки регистрировал мошеннические фирмы, которые должны были вывести из России миллиарды долларов; на то, как фирма, напрямую связанная с путинским комитетом, пыталась продавать на Запад несуществующее супервещество под названием "красная ртуть".

В рамках проекта мы впервые опубликуем архив документов о работе комитета по внешним связям, а также подборку архивных публикаций о будущем президенте России. В том числе – первую написанную в России статью о работе Путина в КГБ, а также некролог автору этой статьи, который был убит вскоре после ее публикации. Это преступление не раскрыто до сих пор.