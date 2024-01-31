С осени 2022 года российская армия вербует заключенных на войну в Украине, ими комплектуют штурмовые отряды на самых сложных участках фронта. Даже среди таких бойцов существует элита – батальон спецназа, состоящий из нескольких сотен осужденных, в основном неженатых и с боевым опытом предыдущих войн. Они называют себя "гладиаторами" в честь попавшего в опалу бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак". Несмотря на "престижный" статус, командует батальоном осужденный за жестокое убийство экс-полицейский, а выживаемость солдат в некоторых ротах не превышает 40%.

Расследовательский проект "Система" рассказывает, как появился батальон "Гладиатор" и почему уже скоро от него, вероятно, ничего не останется.

"Доброй ночи, мои любимые гладиаторы, любимые, родные, одна семья".

Так начинается опубликованное в июле 2023 года аудиосообщение отстраненного командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России генерал-майора Ивана Попова с позывным "Спартак". Сообщение он адресовал "своим воинам" – военнослужащим 58-й армии.

В спокойном тоне Попов рассказал, что его отстранили от командования после того, как он высказал претензии к высшему руководству армии. Он обозначил "проблемные вопросы", которые, по его мнению, необходимо решать. По сведениям американского Института изучения войны (ISW), Попов попал в опалу за доклад начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову о необходимости ротации солдат. Вскоре генерал-майора отправили "одним из руководителей" в Сирию.

Монолог Попова не случайно начинается с обращения к "гладиаторам". Так "Спартак" называл бойцов 58-й армии, которую он возглавлял, в том числе – штурмовиков из полусекретного батальона "Шторм Гладиатор".

Что еще указывает на связь "Гладиатора" с 58-й армией Принадлежность "Гладиатора" 58-й армии подтверждается объявлениями о поиске пропавших штурмовиков в соцсетях: их родственники указывают различные части, входящие в состав этой армии. Части 58-й армии указаны и в двух временных удостоверениях бойцов "Гладиатора", копии которых имеются в распоряжении "Системы". Наконец, связь "Гладиатора" и 58-й армии подтверждается благодарственным письмом и почетной грамотой, направленными командованием батальона в адрес Сергея Степашина, за участие в доставке на линию фронта иконы Николая Чудотворца и "мобильной церкви", интегрированной в "буханку" (автомобиль УАЗ). Передвижной храм в автомобиле УАЗ для военных священников, которые проводят службу на линии фронта. Источник: Readovka

"Шторм Гладиатор" – не единственное формирование штурмовиков, состоящее из бывших заключенных. Бойцы "Шторма Z" подписывали контракт с Минобороны до сентября 2023 года, а "Шторма V" – начиная с сентября. "Гладиатор" отличается от других "Штормов" тем, что гордо носит статус спецназа.

"Гладиатор" – это отряд спецназначения", – говорит "Системе" один из бойцов формирования. В документах, с которыми ознакомилась редакция, "Шторм Гладиатор" обозначен как отряд или батальон специального назначения, также встречается аббревиатура "ОБСН" (отдельный батальон специального назначения). Тот факт, что в более поздних документах обозначение "отряд" сменилось на "батальон", может свидетельствовать о постепенном разрастании "Гладиатора". Обычно батальон состоит из нескольких рот, а его численность варьируется от 300 до 1 тысячи человек.

Происхождение "Гладиатора" и критерии отбора в батальон

Посылать на фронт поменьше "конфет с печеньем" и побольше новейших средств связи и вооружения – такая просьба "неравнодушным гражданам России" содержится в письме "Корнета", начальника штаба "гладиаторов". Из письма также следует, что батальон "Шторм Гладиатор" был создан еще в сентябре 2022 года, но назывался по-другому: "отряд специального назначения "Шторм Z" (не путать с обычным "Штормом Z").

Копию воззвания разместил в своем телеграм-канале московский режиссер и хореограф Александр Бабенко, регулярно выступающий перед "гладиаторами" на линии фронта. Его группа "Рок-театр" даже выпустила песню, которую командование штурмовиков называет "негласным гимном 58-й армии".

Мы идем вперед, скоро будет шторм, Ну а после – свет, он зальет наш дом. Побеждая тьму, проходя сквозь ад, Шторм идет вперед, нет пути назад...

К осени 2023 года, спустя год после создания, "отряд специального назначения "Шторм Z" официально переименовали в "Шторм Гладиатор". И почти сразу, 18 сентября, в рядах "гладиаторов" произошло резонансное событие – двойное убийство: командующий одной из рот и его зам расстреляли двух своих подчиненных на оккупированной части Запорожской области, писал телеграм-канал Astra. А по версии канала "ВЧК-ОГПУ", убийство было совершено из-за денег, которые неравнодушные россияне донатят отряду.

Бойцы подразделения "Шторм Гладиатор"

Осенью 2023 года российская армия начала масштабное наступление сразу по нескольким направлениям фронта. Важную роль в нем сыграли отряды заключенных "Шторм", включая элитный батальон "Гладиатор". Как проходит отбор в это подразделение спецназа?

"Первоначально [после подписания контракта] нас [заключенных] тренировали "Шторм Z", а потом к нам приехали и забрали в подразделение "Гладиатор". Мы там все с ИК", – рассказывает "Системе" экс-штурмовик. Такую же схему попадания в "Гладиатор" приводит и российский военнопленный Дмитрий Кнаев в видео, которое распространяли телеграм-каналы.

В "Гладиатор" отбирают людей "с хорошей физической формой", опытом службы в силовых и военных структурах, а также ветеранов боевых действий (в основном – чеченских войн 90-х) , рассказали "Системе" несколько человек, знакомые с личным составом "Шторм Гладиатора". По их словам, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют в том числе бывшие вагнеровцы и бойцы "Ахмата". В батальон стараются не брать официально женатых мужчин – большинство либо холосты, либо живут в незарегистрированном браке. "Они работают на "тяжелых" объектах..." – говорит родственник одного из "Гладиаторов".

Как выяснила "Система", заключенные-спецназовцы участвовали в наступательных операциях в селе Работино (Запорожская область) – одной из основных локаций, где российская армия проводила регулярные штурмы в 2023 году.

Штурмовые отряды исторически формировались из лучших бойцов, рассказывает основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. "Требования к бойцам ["Шторм Гладиатора"] практически дословно повторяют параметры, по которым немецкое руководство отбирало штурмовиков во время Первой мировой. Солдат должен быть не старше 25 лет, психически и физически вынослив, не женат, атлетически сложен", – отмечает эксперт. Однако, по словам Левиева, российские тюрьмы не отличаются хорошим питанием и продвинутыми спортзалами – поэтому даже тот, кто на воле был в отличной физической форме, в тюрьме ее очень быстро теряет.

А вот как описывает работу подразделения "Шторм Гладиатор" экс-заключенный и боец "Шторм Z" Даниил Туленков в небольшом телеграм-канале, который он ведет совместно с другими авторами:

"Основную работу выполняли наши соседи, коллеги и просто товарищи – "Шторм Гладиатор". Это тоже "Шторм Z", они тоже приписаны к нашему полку, но проходят по штату как отдельное подразделение. <...> В принципе, "гладиаторы" – это основная ударная сила. Наше подразделение чисто в боевом плане несколько пожиже, если говорить образно, мы как леопард и рысь. Поэтому у нас боевые задачи чередуются с эвакуационными, транспортно-логистическими, а они просто лютые штурмовики ".

При этом зарплата в элитном подразделении не отличается от той, что получают заключенные в других штурмовых отрядах, – от 100 тысяч рублей (1100 долларов) в зоне боевых действий, утверждает рядовой Кнаев в интервью из плена, а также родственник одного из "гладиаторов" в разговоре с "Системой". Как и в других штурмовых отрядах, в "Гладиаторе" есть трудности с выплатами, получением льгот и даже эвакуацией тел погибших.

Однако главная проблема "Гладиатора" заключается в специфике самой службы: она сводится к "мясным штурмам" . По словам одного из бойцов батальона, примерно за три месяца интенсивных боев выживаемость в его роте составила менее 40% от общего числа бойцов, не считая пропавших без вести и пленных. В связи с этим в 2024 году "Гладиатор" якобы постепенно расформировывается: выживших солдат "размывают", закрепляя за другими полками.

Часть командования 58-й армией (включая, вероятно, опального генерала Попова) могла "начитаться исторических трудов и решила стать великими полководцами", которые с помощью "новой тактики" смогут вывести свою армию из позиционного тупика и принести победу, иронизирует военный эксперт Руслан Левиев.

Создание "Шторм Гладиатора" Левиев считает попыткой командования 58-й армии выделиться на фоне других объединений, поэтому он "не удивится", если штурмовиков 58-й армии жалеют еще меньше, чем на соседних направлениях, надеясь в итоге показать лучшие результаты и заработать очередную звездочку на погоны.

Командование батальона

Командир (в древнеримской версии – легат)

В ноябре 2013 года в Баксанском районе Кабардино-Балкарии произошло резонансное убийство: 23-летнего мужчину сначала застрелили, а затем подожгли в автомобиле марки "Лада Приора" без номерных знаков. Вскоре полиция задержала подозреваемого, жителя Нальчика. Судя по заявлению местного Следственного комитета, убийцей оказался бывший сотрудник МВД по Кабардино-Балкарии.

Имя убийцы обнародовали позднее, на стадии суда: Шурдумов Аслан Фуадович. Подсудимый настаивал на том, что убитый якобы принадлежал к "пособникам незаконных вооруженных формирований", однако суд не нашел подтверждения этой информации. Сначала Шурдумов получил 12-летний срок заключения, а позднее, в 2016 году, Верховный суд КБР снизил наказание до 10 лет лишения свободы.

Пенсионерка передает "гладиаторам" партию носков. Источник: "Вечерка"

После начала полномасштабных боевых действий в Украине 48-летний Шурдумов, судя по всему, прямо из колонии отправился на войну: он возглавил вооруженное формирование "Шторм Гладиатор". Аслан Шурдумов как командир "Гладиатора" упомянут в статье ставропольского издания "Вечерка", которая повествует о его встрече с 88-летней пенсионеркой, связавшей носки специально для штурмовиков: "Все, кто стал свидетелем этой короткой и предельно эмоциональной встречи с трудом могли сдержать слезы".

Фамилия и инициалы Шурдумова также указаны сразу в нескольких документах: в справке о статусе бойца "Гладиатора" (есть у "Системы") и в благодарственных письмах, которые были направлены Сергею Степашину за участие в "гуманитарном конвое". Шурдумов воюет в Украине в звании полковника.

Начальник штаба

Смычок опущен, и мелодия допета. Мой конь, как птица, по кругу мчится...

Арию Мистера Икс поют гости, собравшиеся в конце октября 2023 года на дне рождения начальника штаба "гладиаторов", майора армии с позывным "Корнет". Судя по всему, "Корнет" попал на войну в Украину прямиком из колонии: "Система" узнала в нем адвоката Владислава Оленского, известного тем, что в 2019 году он был осужден на 12 лет за взятки. Вместе с экс-следователем краснодарского УФСБ Оленский вымогал у бывшего владельца холдинга "Синее море" деньги на общую сумму более 55,5 миллионов рублей (почти 850 тысяч долларов по курсу на сентябрь 2019 года).

До занятия адвокатской деятельностью, как выяснила "Система", Оленский был профессиональным военным: выпустился из Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища (ПВАИУ) в звании лейтенанта и проходил службу в парашютно-десантном полку. В "Гладиаторе" он служит уже в звании майора и занимает должность начальника штаба, следует из благодарственного письма, направленного Степашину.

Владислав Оленский передает привет на камеру

Кураторы из армии

В июле 2023 года, когда генерал Иван Попов ("Спартак") попал в опалу и был отстранен от руководства 58-й армией, в состав которой входит "Шторм Гладиатор", на должности командира его сменил 44-летний генерал-лейтенант Денис Лямин.

Молодой генерал указан в качестве одного из подписантов положения Минобороны "О штурмовых ротах Z", отрывки из которого ранее опубликовало расследовательское медиа "Важные истории". "Системе" удалось ознакомиться с полным документом, в котором военное ведомство сформулировало концепцию штурмовых отрядов, состоящих из заключенных. В этой бумаге, датированной февралем 2023 года, Минобороны закрепило за осужденными статус "пушечного мяса". Помимо прочего, в документе указаны фамилии тех, кто должен был его завизировать.

Помимо Лямина, который на момент составления документа был первым заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа, положение должен был утвердить и сам командующий – генерал-полковник Геннадий Анашкин. Незадолго до начала полномасштабной войны в Украине он возглавлял российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе. В положении есть фамилии еще двух полковников и трех подполковников 8-й армии.

Руководство 8-й армии курирует отряды заключенных "Шторм Z" – и отчасти "Шторм Гладиатор", который фактически входит в состав другой армии. Дело в том, что до сентября 2023 года заключенные подписывали добровольческие контракты, а за формирования "добровольцев" (включая, например, отряды "БАРС"), как выяснила "Система", отвечают две воинские части именно 8-й армии. После заключения договора бойцов приписывали к ростовской части 22179 (150-я мотострелковая дивизия), а за их финансовые вопросы отвечает часть 33744 из Новочеркасска, которая является штабом 8-й армии.

Штурмовые отряды на войне против Украины курируют Генералы Геннадий Анашкин и Денис Лямин

При этом штаб, отвечающий за управление батальоном "Шторм Гладиатор", может быть расположен в городе Шали Чеченской республики, на территории 70-го гвардейского мотострелкового полка (относится к 58-й армии), утверждает близкий к "Гладиатору" источник "Системы". Заметная часть бойцов "Гладиатора", о которых известно редакции, приписаны именно к этому полку.

В середине января 2024 года здание штаба 70-го полка сгорело со всеми документами, сообщали Кавказ.Реалии со ссылкой на источник. Это произошло на фоне слухов о грядущем расформировании "Гладиатора", предположительно из-за внушительных потерь личного состава.

Минобороны РФ проигнорировало вопросы "Системы".

"Неэлитные" отряды заключенных "Шторм Z" и "Шторм V". Чем они отличаются

С февраля 2023 года российское Минобороны стало монополистом по набору заключенных на войну в Украине: тогда Евгений Пригожин заявил о прекращении набора зэков в ряды ЧВК "Вагнер". Рекрутеры Минобороны начали вербовать заключенных с середины осени 2022 года, параллельно с "Вагнером", – так появились штурмовые отряды "Шторм Z", подконтрольные только военному ведомству.

Численность каждой штурмовой роты "Z" составляет от 100 человек, однако точное количество таких рот неизвестно. Только к апрелю 2023 года, когда набор еще не достиг широких масштабов и многие заключенные еще сражались в составе ЧВК "Вагнер", Минобороны планировало создать не менее 14 рот (более 1400 человек), следует из упомянутого выше положения "О штурмовых ротах Z".

Бойцы "Шторм Z" получают помилование от Владимира Путина – и таким образом, пройдя через боевые действия, уже де-юре освобождаются из колонии. У них меньше прав, чем у контрактников или мобилизованных: зарплаты ниже, выплаты за ранение меньше, страховых выплат и доступа к социальным льготам вовсе нет (более того, "зетовцы" даже не могут оформить военную инвалидность). Воевать они уходили либо по полугодовым "добровольческим" контрактам, либо заключив "соглашение" с военным ведомством на тот же срок, после чего выжившие заключенные возвращались домой. Часть подписавших такие контракты командование "продавало" в "ЧВК Редут". Сейчас набор в отряды "Шторм Z" фактически прекращен – новых бойцов из колоний набирают в отряды "Шторм V".

Шеврон, который носят бойцы отрядов "Шторм Z"

24 июня Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту с Минобороны. Новая система набора заключенных, основанная на этом законе, начала действовать только с сентября. Зэки, подписавшие полноценный контракт с Минобороны начиная с осени 2023 года, и составили костяк штурмовых отрядов "Шторм V", писала Русская служба "Би-би-си".

Теперь вместо помилования от президента заключенные получают условно-досрочное освобождение. Им становятся доступны льготы, положенные военным, они получают личный жетон, а зарплаты уравниваются с заработком контрактников (от 200 тыс. рублей, 2240 долларов в месяц). Новые контракты заключаются на срок от одного года и более, и поскольку у зэков теперь "все как у контрактников", то, судя по всему, они не вернутся из армии до конца войны .

Теоретически условия бойцов "Шторм V" улучшились по сравнению с предыдущими наборами зэков, но в специализированных чатах для родственников заключенных можно встретить множество жалоб на задержки зарплаты. Отдельно стоит вопрос с получением льгот: сразу несколько родственников заключенных пишут, что региональные власти "отфутболивают" их под тем предлогом, что "вместо региональных льгот вам дали УДО".

К середине января 2024 года журналистам "Медиазоны " и "Би-би-си" удалось подтвердить гибель уже более 7,8 тыс. заключенных, завербованных на войну. Именно штурмовые отряды, состоящие из экс-осужденных, используют для так называемых мясных штурмов с самой низкой выживаемостью.

Заключенные и их родственники сталкиваются со множеством проблем, решать которые государство не торопится: зэки, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, должны "искупить вину кровью", как в сталинскую эпоху, когда во время войны с гитлеровской Германией создавались штрафные роты и батальоны.

Помимо этого, эксперты говорят о нарастающей проблеме безопасности для российского общества в целом.