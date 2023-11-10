Песков: осуждённые по тяжким статьям "искупают вину кровью" на фронте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённые за тяжкие преступления в России "искупают свою вину кровью" на фронте в Украине. Так он ответил на вопрос радио "Коммерсантъ FM" о помиловании Владислава Канюса, осуждённого к 17 годам колонии за убийство Веры Пехтелевой и вышедшего на свободу после пребывания на войне.

Песков таким образом впервые официально признал вербовку осуждённых за тяжкие преступления на фронт с последующим помилованием президентом. Он прямо провёл различия между обычной, предусмотренной законом, процедурой помилования и тем, как она осуществляется по отношению к заключённым, отправляющимся на войну.

По словам пресс-секретаря президента, есть два пути для помилования. Первый — через признание вины, решения на уровне ФСИН, региона, федерального округа, центральной комиссии и президента. Второй путь — когда осужденные "искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами". Он не уточнил, на каких нормах законодательства основан этот "второй путь".

Издание "Агентство" накануне подсчитало, что не менее 17 человек, осуждённые ранее в России за убийство, были в 2022 и 2023 годах помилованы президентом Владимиром Путиным. Все они участвовали в войне в Украине и вернулись с фронта на свободу. Некоторые уже совершили новые преступления.

Заключённых летом 2022 года начал активно вербовать в ряды ЧВК "Вагнер" её основатель Евгений Пригожин. После шести месяцев на фронте в отрядах "Вагнера" бывшие заключённые получали помилование. Некоторые из названных "Агентством" в числе помилованных воевали именно в "Вагнере". После конфликта Пригожина с руководством Минобороны заключённых начали вербовать уже не в ЧВК, а непосредственно в армейские части, в частности в штурмовые отряды "Шторм Z".

"Искупление вины кровью" - оборот из приказа наркома обороны СССР Иосифа Сталина "О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций", известного как приказ номер 227, в соответствии с которым в частях Красной Армии во время войны с гитлеровской Германии создавались штрафные батальоны и роты. В приказе в частности предусмотривалось, что бойцов, "провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости" направляют "на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины". В расследовании агентства Reuters отряды "Шторм Z" сравнивались с советскими штрафбатами - в том числе по числу потерь.