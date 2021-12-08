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ГосСМИ "вырезали" Навального из итогов года "Одноклассников"

Российские государственные СМИ, сообщая о десяти главных событиях 2021 года по версии социальной сети "Одноклассники", не упомянули суд над оппозиционером Алексеем Навальным и акции протеста, с ним связанные.

Как отмечает интернет-издание TJournal, эти события пользователи "Одноклассников" поставили на четвёртое место - вслед за продолжающейся пандемией коронавируса, выборами в Госдуму и лесными пожарами. Однако информационные агентства ТАСС, РИА Новости, Regnum и "Прайм" проигнорировали эту позицию, а "Известия" сначала написали про Навального, но затем отредактировали публикацию, удалив имя политика.

В феврале суд в Москве отправил Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев по уголовному делу о мошенничестве семилетней давности, которое ЕСПЧ признал неправомерным. Протесты в поддержку оппозиционера прошли в десятках городах России и закончились массовыми репрессиями: против участников акций были заведены сотни уголовных дел, власти признали "экстремистскими организациями" штабы Навального и созданный им Фонд борьбы с коррупцией, после чего многие сторонники политика были вынуждены покинуть Россию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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