Мужчины на войне. Женщины в Украине теперь – машинисты метро

Когда Катерина Есипчук в июне 2025 года отработала свою первую смену машинистом поезда Киевского метрополитена, у нее болели ноги. Хотя тормоза в грохочущих подземных поездах нажимаются только движением руки, 25-летняя девушка объяснила, что "инстинктивно упиралась ногами в пол, потому что привыкла к педали тормоза в обычном автомобиле".

В Украине до 2017 года действовал запрет для женщин работать машинистом метро, потому что с советских времен считалось, что такая работа для них "опасна и вредна". В списке запрещенных для женщин профессий было 450 наименований. Восемь лет назад, когда в обществе обсуждали необходимость отмены ограничений, представители метрополитена защищали запрет на работу женщин-машинистов, ссылаясь на шум и вибрации, которые, по их мнению, могут нанести вред репродуктивному здоровью.

Аналогичные запреты до сих пор действуют во многих странах бывшего Советского Союза (Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан, страны Центральной Азии). В России в списке запрещенных для женщин профессий также было более 450 наименований, но он был сокращен после того, как правозащитный центр "Мемориал" провел кампанию под названием "Все рабочие места для всех женщин", целью которой была отмена запретов на трудоустройство для представительниц женского пола.

Эти запреты, введенные почти полвека назад, сегодня нарушают базовые права – Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Все эти документы не рекомендуют дискриминировать женщин или мужчин при устройстве на работу. В директивах по вопросам равного обращения, принятых в Европейском союзе в 2000, 2004 и 2006 годах, реализуется принцип равных прав для женщин и мужчин в трудовом законодательстве. В законах не должно быть "прямой или косвенной дискриминации по признаку пола".

Несмотря на то, что в Украине запреты на определенные профессии для женщин были отменены, до недавнего времени ни одна женщина не проходила интенсивной подготовки, чтобы стать машинистом метро. Только осенью 2024 года первая женщина стала управлять электропоездом в Харьковском метро, а недавно Есипчук стала первым и пока единственным машинистом Киевского метрополитена.

Значительная нехватка рабочей силы

В условиях продолжающегося российского вторжения Украина сталкивается с острой нехваткой рабочей силы во многих отраслях. В 2024 году Киевский метрополитен немного сократил частоту движения поездов, отчасти из-за нехватки машинистов.

Есипчук говорит, что ее мать изначально была против идеи идти работать машинистом метро, из-за "масла и грязи" в подземке, но Катерина говорит, что "привыкла пачкать руки" и до того, как стала сотрудницей Киевского метрополитена. Перед тем, как попасть на эту работу, она училась на автомеханика в городе Днепр, где была единственной женщиной среди 93 мужчин. "Некоторые преподаватели были уверены, что я отучусь пару курсов и уйду. Но нет – я доучилась", – вспоминает она.

До появления вакансии машиниста (украинские СМИ пишут, что зарплата составляет приблизительно 669 долларов в месяц по нынешнему курсу), Есипчук работала на других должностях в Киевском метрополитене. По ее словам, муж поддержал ее решение пройти курс профессиональной подготовки на машиниста метро. Во время учебы девушка была одной из трех женщин – учащихся курса, а всего там было 28 человек. Только 10 из них успешно завершили учебу, и Есипчук была среди них единственной женщиной.

Этот факт до сих пор привлекает внимание и сотрудников метрополитена, и пассажиров. Однажды из-за этого возникли проблемы: когда Есипчук готовилась к окончанию смены и открыла дверь своей кабины, чтобы впустить туда другого машиниста, любопытные пассажиры подошли с ней поговорить. Она вежливо отвечала на их вопросы, но кто-то снял этот разговор на телефон и опубликовал в интернете, что привело к выговору из-за нарушения протокола, потому что разговаривать с пассажирами через открытую дверь кабины машинисту метро строго запрещено.

В метро постоянно шумно. Выходишь на улицу, и кажется, что там очень тихо, даже когда гудят машины

Хотя Есипчук восхищается технологиями Киевского метрополитена, она не задерживается под землей дольше отведенного на работу времени и избегает пользоваться подземкой в качестве пассажира. "В метро постоянно шумно, – говорит она. – Выходишь на улицу после работы, и кажется, что там очень тихо, даже когда гудят машины". Знакомые иногда спрашивают ее, почему она разговаривает так громко. "Я уже привыкла, что в метро приходится говорить громко, чтобы тебя услышали", – рассказывает она и добавляет, что не уверена, стоит ли оставаться на этой работе: "Хочу посмотреть, что из этого получится. Если я пойму, что это не мое и что я переоценила свои способности, то, конечно, найду другую работу. Но пока я буду еще пробовать – буду водить".

Киев известен богато декорированными станциями метро, большинство из которых возводились в советское время, но Есипчук говорит, что больше всего ей нравится та станция, на которой она выходит из-под земли после окончания смены.

Первая женщина – машинист метро в Киеве родом из Мирнограда. Это город на востоке Донецкой области, где сейчас идут интенсивные бои. Дом, принадлежащий ее семье, обстрелами пока не поврежден. "Я просто хочу, чтобы все было хорошо, чтобы настал, наконец, момент, когда можно будет сказать: "Я еду домой", – говорит Катерина Есипчук.