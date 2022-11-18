Национальная пробоина. Олег Борский – о пути к сепаратизму

В День согласия и примирения в казанском Кремле прошёл крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. Вроде бы всё логично – престольный православный праздник, требующий красочной церковной церемонии. Пусть даже крестный ход прошёл в сопровождении людей в военной форме – такое, мол, время для России. Хотя, когда смотришь на фото крестного хода, создаётся впечатление, что священников и верующих потребовалось от кого-то охранять или что церковь в очередной раз подчеркнула особую для себя значимость военных.

Это хорошо, когда православные ходят в казанском Кремле с иконами и хоругвями, но очень странно, что при этом другой части татарстанского общества (и не меньшей по численности) – власти в середине октября запретили проведение траурного митинга в День памяти защитников Казани. С 1989 года этот день традиционно отмечали 15 октября. Проходили шествия по городу и митинги, никаких инцидентов не было. Татары вспоминали об одном из самых трагических событий в своей истории. Но прокуратура вдруг усмотрела в этой памятной дате опасность для государства. Деятельность Всетатарского общественного центра, как организатора мероприятия, прокуратура в прошлом году приостановила, посчитав её экстремистской, в нынешнем году суд его запретил. Таким образом был послан жёсткий сигнал обществу: ему остаются только "разрешённые и идеологически правильные" праздники и памятные дни.

Получается, что в Казани отныне можно отмечать православные праздники, но проводить массовые мероприятия в честь исторической даты, связанной с татарским народом, запрещено под страхом наказания. При этом в городе давно установлен памятник-храм погибшим русским воинам при осаде Казани войском Ивана Грозного в 1552 году, а тем, кто от них оборонялся, – предкам нынешних татар, – нет. Российские власти проводят чёткое разделение на "своих" и "чужих", при этом татары, получается, в Татарстане чужие… Это ли не подрыв национального согласия со стороны федеральных властей и их наперсников на местах?

Если есть империя – то будет и антиколониальная борьба

Кремль, уже давно в реальности отменивший федерализм, похоже, не задумывается о деликатности в отношении национальных меньшинств. Не до этого было даже в благополучные времена, а теперь же власти затыкают другие пробоины в корабле российской государственности – провалы на фронте, приближение экономической катастрофы, паническое настроение общества, массовый исход из страны специалистов. Но "национальная пробоина" только увеличивается, с небывалой скоростью. Уроженцы национальных республик гибнут на украинском фронте. В провинции недовольно ропщут, что воюют главным образом их ребята, а не жители Москвы и Петербурга. Только по данным из открытых источников на конец сентября, в Украине погибли 136 жителей Татарстана, из которых 85 человек были не старше 34 лет. Кровавый счёт растёт. Есть сообщения в телеграм-каналах о том, что мобилизованные из Татарстана подняли бунт. Они говорят, что их обманывают при выплате денег и в снабжении.

Такое положение дел не может не привести к росту антимосковских настроений в татарстанском обществе. Требование независимости вызревает, и о прошлых требованиях "возврата федерализма" речь в республике уже не идёт. Договор от 1992 года между Россией и Татарстаном принципы федерализма как раз и устанавливал, но был отменён Москвой в путинский период "возвращения к империи". Если есть империя – то будет и антиколониальная борьба, которая обострилась после начала войны в Украине, как обострились все процессы в обществе. Громко заявили о себе общественные организации башкир, калмыков, карелов, бурятов, которые проводят мероприятия, как правило, за рубежом, но все они объединены стремлением обрести независимость от Москвы. До 24 февраля их вообще не было слышно, тогда подобные лозунги не вызывали бы к себе такого повышенного внимания, как сейчас, когда гибнет на фронте молодёжь – будущее этих народов. "Общественные" национальные лидеры хотят спасти свои народы, при этом подчёркивают, что, например, "татары ничего против украинцев не имеют".

Если в многонациональной стране, погружённой в хаос из-за войны и санкций, появляется недовольство центром в национальных регионах, центробежные процессы только усиливаются. Как говорил Михаил Жванецкий, если где-то в кастрюле закипает, то это обязательно перекинется на всю кастрюлю. Тем более кипение произойдёт в стране с ущербной национальной политикой, в которой федерализм существует только на бумаге, нет продуманной работы с разными народами. Как-то в Казани, лет десять назад, тогдашний председатель Всетатарского общественного центра Талгат Бариев мне сказал: "Москва после 1991 года не поняла, что развал СССР главным образом произошёл по цивилизационному принципу. Нельзя было подходить с одними мерками к прибалтам, кавказцам, азиатам, эвенкам, чукчам... И сейчас татары, башкиры, дагестанцы во многом не понимают Москву. Российские власти перечеркнули наши традиции, которые прежде регулировали нашу жизнь, заставляет разные народы существовать по выдуманным её правилам. Не хочет федерализм – получит сепаратизм".

Так и выходит. Градус сепаратизма в стране растёт. В конце октября конгресс ойрат-калмыцкого народа принял декларацию "О государственной независимости Республики Калмыкия". В декларации говорится, что в России происходит "безумная централизация и милитаризация страны", "наступление на культуры и языки нерусских народов". Конгресс был впервые созван в Элисте в 2015 году, но в 2021 году организаторы очередного заседания были арестованы полицией. Часть активистов вынуждена была уехать за границу, но некоторые на свой страх и риск остаются в России. Нынешнее заседание было проведено фактически по итогам мобилизации. Часть калмыцкой молодёжи скрылась от неё в Монголии.

В эту страну уехало от мобилизации и несколько тысяч жителей Бурятии. В Монголии их встретили доброжелательно, напомнив об общих этнических корнях. Бурятские бизнесмены и IT-специалисты уже работают с монгольскими партнёрами. Один из моих монгольских знакомых так обрисовал будущее: "Монголия активно развивается, устанавливая связи с Китаем, Таиландом, Японией, Южной Кореей. Ваши специалисты нам очень кстати. Они обязательно поднимутся здесь, на них посмотрят их соплеменники в Бурятии и поймут, что Улан-Батор для них ближе, чем Москва, более того, Монголия даёт хорошие возможности для роста, сотрудничества с тихоокеанскими странами. А Москва им даёт возможность сгинуть на украинском фронте. Если Бурятия потянется к Монголии, мы будем только рады, что сбывается наша вековая мечта о воссоединении монгольских народов".

Война против Украины породила "Комитет башкирского сопротивления", призывающий в телеграме к поджогам военкоматов и офисов "Единой России". Администраторы канала утверждают, что приступили к организации "национального сопротивления в Башкортостане" с целью выхода из состава России. В конце сентября в Эстонии прошёл съезд эрзянского народа, на котором тоже ставился вопрос о независимости от Москвы. Оживилось и карельское движение за самоопределение. Все эти организации сегодня для Москвы с её огромным репрессивным аппаратом, конечно, угрозы не представляют. Центральное правительство публично игнорирует находящихся за рубежом "сепаратистов", но с оставшимися в России поступает жёстко, задерживая по любому поводу. Но меняется отношение к "сепаратистам" в самих национальных республиках: к ним начинают прислушиваться даже те, кто раньше игнорировал такого рода настроения по различным причинам. Москва захлёбывается в проблемах, появившихся у неё после 24 февраля, и зачастую эти проблемы Кремль перекладывает на другие регионы.

Первый успех "сепаратистов" – на них стали обращать внимание. Но главное, что "имперская Россия" в обстановке надвигающегося хаоса сама даёт всё больше аргументов национальным республикам искать другие силы притяжения: для тюркских республик это Турция, для карелов – Финляндия, для калмыков и бурятов – Монголия. Привлекательность этих стран для россиян из национальных регионов только увеличивается, как увеличивается и разочарование в РФ.

Олег Борский – московский журналист и блогер

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