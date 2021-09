Пекин сгрыз "Яблоко". Подавление свободы прессы в Гонконге

В начале сентября крупная гонконгская медиагруппа Next Digital, издававшая либеральную газету “Эппл Дэйли”, объявила о планах самоликвидации. Владелец Next Digital Джимми Лай находится в тюрьме по обвинению в нарушении принятого в прошлом году закона “О защите национальной безопасности в Гонконге”. А "Эппл Дэйли" из-за финансовых трудностей в июне перестала выходить. Разгром “Эппл Дэйли” стал отражением того, в каком состоянии сейчас находится свобода прессы в Гонконге, формально остающемся специальным административным районом КНР.

В июне этого года около пятисот полицейских Гонконга провели рейд в офисе "Эппл Дэйли" (газета выходила на китайском и английском языках, ее название переводится как “Яблоко”). Поводом для рейда стала публикация статей, якобы являющихся частью заговора с целью убедить иностранные государства ввести санкции против Гонконга и Китайской Народной Республики в целом. Полиция действовала на основании принятого в 2020 году закона "О защите национальной безопасности в Гонконге". Вскоре редакция объявила о закрытии газеты. Чтобы купить последний выпуск, 24 июня гонконгцы выстраивались в огромные очереди, был распродан миллион копий.

"Эппл Дэйли" была основана в 1995 году и в последнее время активно поддерживала демократических активистов, считающих, что официальный Пекин нарушает соглашение между Великобританией и КНР о возвращении британской колонии под юрисдикцию Китая. Первый рейд в редакции с изъятием 25 коробок с документами и материалами был проведен в августе 2020 года, тогда же был впервые арестован основатель газеты, влиятельный бизнесмен Джимми Лай, владелец медиагруппы Next Digital, которой принадлежала "Эппл Дэйли". В апреле этого года Лай был приговорен к одному году заключения по обвинению в участии в несанкционированном собрании во время беспорядков в Гонконге. После полицейского рейда 2020 года популярность газеты резко выросла, тираж увеличился с 77 тысяч до более чем трехсот тысяч. Но в июне активы Next Digital были заморожены, и "Эппл Дэйли" перестала выходить. Тогда же по обвинению в подрыве безопасности были арестованы несколько сотрудников редакции, включая главного редактора Раяна Лоу. Это был первый прецедент ареста журналистов в Гонконге на основании закона о безопасности.

Посмотрите, что случится, если вы будете открыто выступать против Пекина. Это заставило многих задуматься, стать осторожнее

В начале сентября совет директоров Next Digital в полном составе подал в отставку, чтобы ускорить процесс ликвидации медиагруппы. В то же время руководство Next Digital подчеркивает, что правительство Гонконга так и не назвало конкретные публикации в "Эппл Дэйли", которые нарушали закон о безопасности. Все это создает атмосферу неопределенности и страха, заставляя сотрудников некоторых компаний увольняться из-за непонимания, за что они могут быть наказаны. "В соответствии с законом о безопасности, без судебного решения можно заставить самоликвидироваться любую компанию", – говорится в заявлении Next Digital.

“Примененная властями тактика замораживания активов была довольно эффективна: сотрудники перестали получать зарплату, газета не смогла выходить. Кроме того, был дан сигнал другим предпринимателям в Гонконге. Мол, посмотрите, что случится, если вы будете выступать против Пекина. Это заставило многих задуматься, стать осторожнее”, – отмечает в беседе с Радио Свобода живущий в Гонконге внештатный корреспондент издания “Атлантик” Тимоти Маклафлин. По его словам, в Гонконге резко усиливают свое присутствие и контролируемые Пекином СМИ. Они обрушивают волну критики на действующие в Гонконге неправительственные организации, общественных активистов и деятелей искусства. В результате прекратил работу профсоюз учителей, другие НКО, многие были вынуждены уехать за границу. Публикации, критикующие противников власти, подхватываются другими провластными СМИ. Таким образом ничего особенно не значащая история превращается в первополосную новость, говорит Тимоти Маклафлин. В качестве примера он приводит историю со статьей в контролируемой представительством официального Пекина в Гонконге газете "Ta Кун Пао". В ней говорилось, что американский дипломат тайно встречалась с лидерами демократического движения в Гонконге. На самом деле, сотрудница консульства США просто ждала в лобби одного из отелей делегацию американских конгрессменов, чтобы представить их демократическим активистам. Эту статью, преподав ее как сенсацию, перепечатали многие СМИ на материковом Китае. За дипломатом и членами ее семьи, включая детей, репортеры устроили слежку. В прессе появились их персональные данные. В конце концов, на статью обратил внимание и перепечатал ультра-правый англоязычный портал ZeroHedge. Потом она появилась на портале Института мира и процветания, основанного бывшим конгрессменом из Техаса республиканцем Роном Полом.

Ряд средств массовой информации в Гонконге сменили своих владельцев в последние годы – их покупают предприниматели, имеющие бизнес-интересы на материковом Китае и зависимые от политики Пекина. Влиятельную англоязычную газету South China Morning Post, которую издавала медиагруппа SCMP, в декабре 2015 года купил онлайн-ретейлер Alibaba миллиардера Джека Ма, одного из самых богатых людей в Китае. Причиной продажи своих активов SCMP назвала "неопределенность" перспектив издательского дела. Градус критики в адрес властей с тех пор снизился, считает Тимоти Маклафлин. Все теперь знают, где проходит "красная линия", журналисты все чаще жалуются, что ньюсмейкеры отказываются от комментариев на злободневные темы, люди боятся называть свои имена. Репортерам все труднее скрывать свои источники информации.

Власти всерьез взялись за СМИ после того, как лидеры продемократического движения в Гонконге оказались за решеткой или уехали

Резкое ухудшение условий работы журналистов отмечается и в ежегодном докладе Ассоциации журналистов Гонконга, который озаглавлен "Свобода в развалинах". В нем приводятся примеры уголовного преследования журналиста-расследователя, анализировавшего информацию из открытых источников, а также агрессивного вмешательства гонконгского правительства в работу службы общественного вещания RTHK, грубо нарушающего принцип редакционной независимости вещателя.

“Власти всерьез взялись за средства массовой информации после того, как лидеры продемократического движения в Гонконге оказались за решеткой или уехали. Теперь они “корректируют” то, что считают “неправильно устроенным” в жизни Гонконга. Под каток репрессий попали университеты и пресса”, – говорит Тимоти Маклафлин.

Особый административный район КНР Гонконг должен сохранять широкую автономию на основе принципа “одна страна – две системы” до 2047 года, то есть в течение 50 лет после его возвращения Китаю 1 июля 1997 года. Массовые выступления в 2019 году, так называемая "революция зонтов", были жестко разогнаны, а вскоре появился пресловутый закон "О безопасности", вызвавший возмущение правозащитников во всем мире. Согласно этому закону, "любая деятельность, которая направлена на отделение Гонконга от Китая, свержение строя, терроризм, а также сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности, караются лишением свободы на срок от 3 лет до пожизненного заключения". Также преступлением считается осознанное разжигание вражды к китайским властям. Закон предусматривает усиление контроля над иностранными неправительственными организациями и информационными агентствами. Кроме того, в законе закрепляется идея создания в Гонконге нового ведомства по безопасности, которое напрямую будет подчиняться центральным властям Китая.

В знак поддержки демократического движения в Гонконге президент США Джо Байден вскоре после прихода в Белый дом подписал меморандум, который предписывает предоставить находящимся на территории Соединенных Штатов гонконгцам временное убежище сроком на полтора года. Вашингтон также объявил, что будет прекращено действие привилегированного статуса Гонконга в торговле с США. Кроме того, были введены санкции в отношении главы гонконгской администрации Кэрри Лам и других ее членов. О готовности упростить для гонконгцев процесс получения британского гражданства объявила и Великобритания.