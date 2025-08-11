Ссылки для упрощенного доступа

Первая страна НАТО обвинила капитана танкера в повреждении кабеля

Финляндия стала первой страной НАТО, предъявившей официальные обвинения членам экипажа танкера Eagle S, который относят к российскому "теневому флоту".

По данным следствия, в декабре прошлого года судно протащило якорь почти 100 километров по дну Балтийского моря и повредило пять подводных электрических и телекоммуникационных кабелей.

Капитан, первый и второй помощники сначала были арестованы, затем отпущены под обязательство не покидать страну. Им вменяют умышленное причинение крупного ущерба и грубое нарушение работы средств связи.

Судебный процесс может начаться в ближайшие недели, пишет Financial Times.

Танкер ходил под флагом Островов Кука и перевозил нефть из российских портов в Египет, не имея западной страховки. Владельцы танкера скрыты через регистрацию в Дубае.

В мае 2025 года Евросоюз внёс Eagle S в санкционный список за высокорисковые морские операции.

Издание Lloyd's List писало, что Eagle S был оснащён передающими и приёмными устройствами, которые сделали его "шпионским судном".

Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе
Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе

Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе

Атака на Сочи


