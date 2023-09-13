По делу об оправдании терроризма задержан волонтёр "Немцова-моста"

В Москве по делу об оправдании терроризма задержали Евгения Мищенко — волонтера "Немцова-моста" – стихийного мемориала на месте убийства оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщают активистка Ирина Яценко и телеграм-канал Avtozak LIVE.

По информации Яценко, Мищенко задержали недалеко от его дома поздно вечером 11 сентября. Жена активиста узнала об этом только вчера ночью, когда ей написал следователь. Что конкретно стало поводом для уголовного дела, неизвестно. Меру пресечения Мищенко сегодня должен избрать Бабушкинский районный суд Москвы.