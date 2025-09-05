Ссылки для упрощенного доступа

По НПЗ в Рязани вновь был нанесён удар

Один из предыдущих ударов по НПЗ в Рязани
Один из предыдущих ударов по НПЗ в Рязани
В ночь на пятницу украинские военные атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Кадры атаки дронов и возникшего пожара публикует ряд телеграм-каналов, в частности ASTRA.

Атаку подтвердил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр"). Он также сообщил, что была атакована нефтебаза в подконтрольном России Луганске. В соцсетях ранее также появились фото и видео пожара на этой базе.

Губернатор Рязанской области Павел Малков написал, что над её территорией были сбиты восемь беспилотников, обломки, как утверждается, попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются, пострадавших нет.

Беспилотники атаковали также Липецкую область. В Лебедяни и Ельце, как утверждается, пострадали жилые дома, раненых нет. Украинские СМИ пишут, что был поражён завод по производству аккумуляторов.

Минобороны России сообщило, что ночью в ряде регионов сбиты 92 украинских дрона.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании Роснефть", входит в первую пятёрку крупнейших НПЗ России. Ранее он уже неоднократно подвергался атакам украинских дронов. Размер нанесённого ущерба пока не известен.

Ранее сообщалось, что, по оценкам, украинские атаки вывели из строя или повредили почти 20% нефтеперерабатывающих мощностей России.

