Почти треть изнасилований и пятая часть убийств в РФ происходят в семьях

В России каждое пятое убийство и почти треть изнасилований совершаются внутри семей, говорится в материале издания "Важные истории", которое ссылается на данные Генпрокуратуры.

СМИ отмечает, что с 2021-го года надзорное ведомство стало ежемесячно публиковать данные о том, сколько преступлений совершаются по отношению друг к другу членами семьи или близкими. Согласно этой статистике, к ноябрю 2022-го года доля убийств, в которых жертва и преступник приходились друг другу родственниками или бывшими партңёрами, достигла 21 %, а изнасилований - 28 %.

Более чем в половине случаев жертвами убийств, совершенных членами семьи или сожителями, были женщины. Что касается изнасилований, совершённых родственниками или партнёрами, то женщины стали жертвами в 92% таких случаев, при этом в 88% случаев потерпевшие были несовершеннолетними.

В материале "Важных историй" подчёркивается, что эти цифры могут быть заниженными "из-за особенностей учёта", поскольку большое число изнасилований, которые происходят внутри семей, не доходит до правоохранительных органов, а если жертва и решается обратиться в полицию, то это не всегда приводит к расследованию и приговору.