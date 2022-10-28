Путин включил лётчика Ярошенко в Общественную палату

Президент России Владимир Путин включил лётчика Константина Ярошенко, который ранее был приговорён в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков, в состав Общественной палаты России.

В указе Ярошенко назван "правозащитником и общественным деятелем".

В апреле нынешнего года Ярошенко, который отбывал срок с 2011 года, вернулся в Россию, его обменяли на американца Тревора Рида, осуждённого по обвинению в нападении на полицейского. С публичными заявлениями он не выступал, чьи права он защищает и в чём заключается его общественная деятельность - неясно.

Ярошенко в 2010 году был арестован в африканском государстве Либерия и впоследствии экстрадирован в США, где был осуждён. Согласно приговору суда, россиянин взялся доставить в США четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Сам лётчик отказался признать свою вину. В 2011 году он был приговорён к 20 годам тюрьмы. Он мог выйти на свободу не раньше октября 2027 года.

Россия называла его арест "похищением". Американская защита Ярошенко настаивала, что он стал жертвой провокации Управления по борьбе с наркотиками. В ходе рассмотрения дела имя Ярошенко связывали с другим осуждённым в США россиянином, Виктором Бутом, который был приговорён за к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским повстанцам.

Ранее Путин, в частности, включал в состав Общественной палаты Марию Бутину, ранее приговорённую в США к тюремному заключению за незаконное лоббирование в интересах России (впоследствии она стала депутатом Госдумы), и журналиста Кирилла Вышинского, которого обвиняли в Украине в госизмене и обменяли в 2019 году на украинских заключённых в России. Они тоже позиционировали себя как "правозащитники", выступая при этом в поддержку ужесточения законодательства по ряду вопросов.