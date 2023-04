Депортация после медосмотра

Доброе утро!

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск к своему бывшему юристу Майклу Коэну, который сказал следствию правду (мол, да, я скрывал информацию по поручению Трампа), хотя у Коэна с Трампом было соглашение о нераспространении информации. В нарушении этого соглашения, а также во вранье и растрате Трамп Коэна и обвиняет. Суду явно придется нелегко. Новости такие:

ФСБ обвинила гражданина Украины Юрия Денисова в причастности к убийству военкора-пропагандиста Владлена Татарского, а ближайших соратников Навального – в подстрекательстве к этому убийству.

Суд приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе.

В США арестован 21-летний военный, который, как полагает ФБР, выкладывал в сеть секретные документы Пентагона о войне в Украине.

Международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить украинскому “Нафтогазу” $5 млрд компенсации за убытки, причиненные аннексией Крыма.

Норвегия высылает 15 российских дипломатов.

Европейское космическое агентство запускает зонд для изучения спутников Юпитера.

Виновник найден

В США задержан 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра – предполагается, что именно он публиковал секретные данные Пентагона о войне в Украине в закрытом чате на популярной у геймеров платформе Discord. Американские журналисты идентифицировали его через других участников чата Thug Shaker Central раньше, чем его имя назвал Минюст США. Скорее всего, Тейшейра не был агентом каких-либо разведок и знакомил своих сетевых приятелей с секретными документами, просто чтобы показать им, насколько лживо американское государство.

Из закрытого чата на Discord документы постепенно утекли в сеть просто потому, что их кто-то кому-то пересылал. Впрочем, президент Microsoft Брэд Смит рассказал – без привязки к Тейшейре, – что российские спецслужбы и ЧВК “Вагнера” пытаются использовать игровые платформы для распространения нужной им информации (кто мог предполагать, что информацию там можно не только распространять, но и добывать!).

Сколько фотографий секретных документов успел опубликовать Тейшейра, доподлинно неизвестно, но их сотни. Незадолго до ареста Тейшейры The Washington Post рассказывала о бумагах, из которых следует, что американская разведка считает маловероятными переговоры между Москвой и Киевом в текущем году, а также убеждена, что Китай одобрил поставки оружия России. The New York Times обращает внимание на документ, в котором говорится, что ФСБ оценивает потери России в Украине в 110 тысяч человек убитыми и ранеными.

Поскольку источник утечки установлен, интервью политолога Нины Хрущевой можно считать устаревшим, хотя она хорошо объясняет, в каком смысле слив всех этих секретов выгоден сразу всем – и России, и Украине, и Соединенным Штатам.

Военные сводки

Украинский "Энергоатом" заявил о взрыве российской мины возле машинного зала четвертого энергоблока Запорожской АЭС. Звуки взрыва слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на станции; россияне пытались их успокоить и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

В Бахмуте идут бои за железнодорожную станцию; здесь боец ВСУ Егор Фирсов рассказывает (только видео), что противника украинские военные чаще всего видят с лопатой: россияне окапываются везде где только можно в ожидании украинского контрнаступления.

Подготовка к нему идет полным ходом:

Совет Евросоюза утвердил выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая. Принципиальная договоренность о поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов была достигнута 17 странами ЕС и Норвегией 20 марта.

Германия разрешила Польше отдать Украине пять истребителей МиГ-29, состоявших некогда на вооружении ГДР, а потом переданных в Польшу.

Великобритания передает Украине старые вертолеты Sea King, участвовавшие в Фолклендской войне; украинских военных почтенный возраст машин не смущает, они ими довольны.

Польша намерена создать на своей территории центр по обслуживанию американских танков Abrams, а также наладить производство боеприпасов с обедненным ураном для этих машин.

Военные преступления

Генпрокуратура России инициировала проверку видео, на котором запечатлено обезглавливание живого человека – предположительно, украинского военнопленного. Здесь социальный психолог Валентин Ким разбирает общественный механизм возникновения подобных зверств, а также мотивы для их документирования и обнародования. Почему российские Z-публики не гнушаются распространением подобных материалов, тут пытается объяснить главред “Новой газеты Европа”, философ Кирилл Мартынов. О будущем российского общества, которое адаптировалось к таким зверствам, он говорит следующее: “В этом хаосе, в этом тотальном произволе никакая общественная жизнь и никакая нормализация в целом невозможна”.

Human Rights Watch обнародовала доклад о том, как российские военные незаконно задерживали и пытали жителей Херсона во время оккупации – он основан на беседах с 34 местными жителями, в том числе бывшими задержанными и их родственниками. Утверждается, что при отступлении россияне забрали с собой некоторых задержанных. В прокуратуре Херсонской области говорят, что у них есть данные о задержании четырех-пяти тысяч человек, но их может оказаться больше.

Украинский Центр национального сопротивления сообщает, что из оккупированных российскими военными Донецкой и Луганской областей “на лечение” в Россию вывезли более ста тысяч детей. Депортация совершалась после принудительных “медосмотров” специально завезенными врачами. В отдельных случаях эти врачи соглашались за деньги родителей “не выявлять патологию” у ребенка.

Глава оккупационной власти Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Мелитополе задержаны трое украинских диверсантов, планировавших покушения и подрывы. Что теперь с ними будет, нетрудно представить.

Война, вид из России

Как выяснила “Медиазона”, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в федеральном реестре инвалидов зарегистрировались больше 3400 человек, получивших инвалидность вследствие боевой травмы. До вторжения число россиян, живущих с военной инвалидностью, сокращалось на несколько тысяч ежегодно. Сокращение прекратилось в апреле 2022 года, а уже в июле число военных с инвалидностью стало расти.

Война обострила противоречия между российским МВД и созданной семь лет назад Росгвардией, подчиняющейся лично Путину. В 2016 году ОМОН и СОБР передали от МВД к Росгваридии, а теперь МВД формирует дублирующие их подразделения и переманивает туда росгвардейцев. Те охотно соглашаются, потому что в структурах МВД меньше риск оказаться на фронте в Украине.

Не прекращаются перебои с выплатами денег мобилизованным, добровольцам и контрактникам, воюющим в Украине. Вот рассказы мужчин из разных регионов о попытках добиться правды у местных властей, депутатов Госдумы и самого Путина. Один из собеседников после общения с местными властями твердо решил больше не возвращаться на фронт, прятаться и “подрабатывать в черную”.

Но это чревато: суд в Красноярске приговорил к пяти годам колонии контрактника из Тувы, сбежавшего из так называемой “ЛНР” домой, но через месяц добровольно явившегося в военную комендатуру родного города.

С другой стороны, после принятия поправок о повестках, которые считаются врученными просто потому, что их выписали, чревато вообще всё. Здесь советы уклонистам дает адвокат Иван Павлов: им следует (в порядке убывания эффективности мер) уезжать, ни в коем случае не ходить в военкомат, собрать медицинские справки, переписать имущество на родственников или друзей. Означают ли принятые поправки, что Россию ждет новая волна мобилизации, никто не знает Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новые правила реформируют систему “мобилизационного развертывания”, но что это такое, понять непросто.

Взрыв бюста

ФСБ России объявила, что Дарья Трепова, арестованная по обвинению в теракте, который привел к гибели военкора-пропагандиста Владлена Татарского, действовала при подстрекательстве ближайших сторонников Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова. Жданов и Волков, по мнению ведомства, “неоднократно” говорили о “необходимости ведения подрывной деятельности в России”, и Дарья, наслушавшись их, подорвала Татарского. Подрыв, правда, по версии той же ФСБ, организовал 35-летний гражданин Украины Юрий Денисов. Он якобы приезжал в Россию, чтобы проследить за Татарским и передать Дарье начиненный взрывчаткой бюст военкора. О журналисте и бывшем нацболе Романе Попкове, которого ФСБшники раньше называли причастным к убийству, теперь речи нет. Зато под домашний арест по статье о несообщении о преступлении отправлен Дмитрий Касинцев – человек, в квартире которого задержали Трепову.

Остается неясным, при чем здесь все же Волков и Жданов. По мнению самого Жданова, упоминание их имен в связи с громким убийством необходимо для того, чтобы “дать Навальному срок побольше”. Жданов считает, что взрыв в пригожинском кафе в Петербурге станет отдельным эпизодом дела против Навального, а ФБК признают “террористической организацией”.

В ожидании Большого террора

Совет Госдумы постановил вернуть авторам внесенный в 2001 году законопроект об исключении смертной казни из российского Уголовного кодекса. В качестве авторов законопроекта указаны 30 человек, в том числе Борис Немцов (убит в 2015 году), бывший премьер-министр Егор Гайдар (умер в 2009 году), советский диссидент Сергей Ковалев (умер в 2021 году), Ирина Хакамада, Борис Надеждин и другие. Единственным из авторов законопроекта, кто до сих пор остается депутатом Госдумы, является Павел Крашенинников. По мнению Бориса Надеждина, возврат древнего законопроекта авторам означает, что скоро в Госдуму внесут другой законопроект на ту же тему – вероятно, об отмене моратория на смертную казнь.

За что российские законодатели планируют расстреливать сограждан, пока не известно, но очевидный кандидат – госизмена. Число дел по этой статье в последнее время резко растет, причем обвиняют в этом преступлении самых обычных людей. Здесь адвокат “Первого отдела” Евгений Смирнов объясняет, почему дальше будет только хуже, а если вам хочется понять, это уже сталинские репрессии или еще нет, прочитайте квалифицированные ответы на этот вопрос (спойлер: количественно еще нет, но по логике – уже да).

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий ответственность за "содействие исполнению решений международных организаций". Путин в нем наделяется полномочиями "по защите граждан России в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих российскому законодательству".

Текущее карательное

По подсчетам "Медиазоны", фигурантами дел о диверсиях на железных дорогах в России стали как минимум 66 человек, треть из них несовершеннолетние.

У поджигателей военкоматов дела обстоят так: житель города Шуи Ивановской области получил восемь лет колонии за брошенный в окно военкомата "коктейль Молотова" (теракт); жителя Ленобласти приговорили к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно по делу о поджоге сельской администрации (уничтожение чужого имущества); суд в Республике Коми отправил в СИЗО 61-летнюю жительницу Усинска Надежду Корнилову за попытку поджечь дверь военкомата (покушении на совершение теракта).

Суд в Москве отправил в СИЗО адвоката Тимура Идалова. Ему вменяют угрозу применения насилия в отношении представителя власти, высказанную в начале октября в суде в адрес прокурора. Идалов заявил, что дело против него сфабриковано ФСБ: в кабинете следователя, который занимается его делом, находился сотрудник ФСБ, фигурирующий в нескольких делах его подзащитных.

Суд в Анапе приговорил пастора-евангелиста Николая Богославского к году колонии-поселения по статье об участии в деятельности “нежелательной организации”. Пастор принимал участие в конференции церквей Международного христианского движения "Новое поколение", которое признано в России нежелательным.

Жительница деревни Волчиха Алтайского края оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российский армии за “негативное” голосовое сообщение в мессенджере WhatsApp.

"Википедию" оштрафовали на два миллиона рублей за неудаление статей о войне в Украине. Это уже как минимум четвертый крупный штраф “Википедии” после 24 февраля 2022 года.

Донос об “ЛГБТ‑пропаганде” на блогеров Хаояна Сюя и Гелу Гогишвили написал церковный сторож из Рубцовска Алтайского края. Вот их история, а также комментарий правозащитника Владимира Комова, который считает, что в этом деле гомофобия идет рука об руку с национализмом.

В Татарстане суд приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае 2021 года. Жертвами стрелка стали семь детей и две учительницы.

Международное эхо войны

Евросоюз в очередной раз ввел санкции против связанных с Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер" и РИА "ФАН" – на этот раз в связи с их ролью в войне в Украине.

Норвегия высылает 15 российских дипломатов, потому что они не дипломаты, а шпионы.

Посольство России в Вашингтоне жалуется, что США не дали визы делегации во главе с Лавровым и не разрешили пролет его самолета для участия в Совбезе ООН, где Россия сейчас председательствует.

Посольство Франции в Москве получило отправленную из Крыма посылку с костями. Первая посылка с костями пришла в посольство в июне прошлого года. В декабре приходила бандероль с дохлой мышью и пауком. Отправителем значится “некий Нотарианни”. Пьетро Нотарианни – итальянский кинопродюсер, работавший, среди прочего, над “Гибелью богов” и “Леопардом” Лукино Висконти и “Интервью” Федерико Феллини, умер в 2006 году.

Венгрия решила выйти из Международного инвестиционного банка после внесения его в санкционный список США. Теперь, кроме России, там остаются Вьетнам, Куба и Монголия. Что это за странная институция, созданная еще в советские годы, рассказывается здесь.

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" Украины $5 млрд за убытки и утраченное имущество в аннексированном Крыму.

Швейцарские банки начали предупреждать о закрытии счетов россиян, которые продолжают платить налоги в России.

Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из России; страны Балтии хотят прекратить импорт сжиженного газа из России.

Вокруг света

Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества. Шор назвал это "местью за протесты". Власти Молдовы считают организованные Шором протесты частью российской спецоперации по дестабилизации ситуации в республики.

Навальный призвал власти Грузии отпустить Михаила Саакашвили на лечение.

Правозащитные организации обнародовали данные о применении смертной казни в Иране в 2022 году. В сравнении с 2021 годом эти показатели выросли на 75% – в минувшем году казнены 582 человека. Это самый высокий показатель с 2015 года, и он значительно превышает средние данные за последние 15 лет.

Сегодня Европейское космическое агентство должно запустить автоматическую межпланетную станцию Jupiter Icy Moons Explorer, которая через восемь лет, долетев до Юпитера, начнет изучать три его спутника – Ганимед, Европу и Каллисто. Почему Россия не участвует в проекте, хотя изначально собиралась, и что вообще происходит с российской космонавтикой, читайте тут.

