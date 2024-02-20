Суд в Чили постановил возобновить расследование смерти Пабло Неруды

Апелляционный суд в Сантьяго постановил возобновить расследование причин смерти чилийского поэта Пабло Неруды. Лауреат Нобелевской премии в области литератуы, Неруда был видным деятелем коммунистической партии Чили в период захвата власти военным диктатором Аугусто Пиночетом в 1973 году.

В постановлении суда говорится, что "проведённое к настоящему времени расследование не дало окончательных и убедительных результатов. Остаются процедуры, которые могут с большой точностью выявить факты", заявил апелляционный суд в Сантьяго. На это обращает внимание телеканал France 24.

Пабло Неруда после захвата власти Пиночетом 11 сентября 1973 года готовился покинуть Чили и переехать в Мексику, чтобы оттуда руководить движением сопротивления. Однако, его здоровье резко ухудшилось, он был помещён в госпиталь, где скончался всего через 12 дней после военного переворота.

Габриэль Гарсия Маркес назвал Неруду "величайшим поэтом XX века на любом языке". Несмотря на это, в последние годы репутация Неруды пострадала из-за всплывших подробностей его личной жизни. Об этом написала Би-би-си.

Поэт бросил свою первую жену и их дочь Мальву Марину, которая родилась с неврологическим расстройством и умерла в возрасте девяти лет.

В посмертно опубликованных мемуарах "Признаюсь: я жил" Неруда признался в изнасиловании тамильской женщины, работавшей у него служанкой во время его командировки на Цейлон, когда он был молодым дипломатом.

Пять лет назад правозащитники выступили против попытки переименовать аэропорт Сантьяго в честь Неруды. Тогда же писательница и борец за права женщин Исабель Альенде сказала в интервью газете Guardian, что поведение Неруды не обесценивает его творчества. Об этом сообщает Би-би-си.