New York Times: убытки Трампа в 90-х годах превзошли миллиард долларов

Потери Дональда Трампа от предпринимательской деятельности в конце 80-х - начале 90-х годов составили миллиард 170 миллионов долларов, утверждает газета The New York Times, ссылаясь на данные налоговых деклараций Дональда Трампа, оказавшиеся в ее распоряжении.

Согласно газете, это были самые крупные потери, заявленные в тот период индивидуальными американскими налогоплательщиками.

Журналисты New York Times уточняют, что не имели прямого доступа к налоговым декларациям Трампа, но они получили данные от лица, которое имело законный доступ к этим документам. Во избежание несостыковок предоставленная информация потом сравнивалась с публично доступной базой данных Налоговой службы США.

К моменту, когда мемуары Трампа "Искусство сделки" (The Art of the Deal) попали на полки книжных магазинов в 1987 году, отмечает New York Times, бизнес-империя будущего президента уже находилась на грани банкротства и он терял на убыточных сделках десятки миллионов долларов каждый год. Согласно опубликованной New York Times информации, итог предпринимательской деятельности будущего президента в 1985 году сводится к убыткам в размере 46,1 миллионов долларов (с учетом инфляции это приблизительно 107,4 миллионов долларов в 2018 году). Всего за десятилетие с 1985 по 1994 годы, подчеркивает New York Times, Трамп потерял миллиард 170 миллионов долларов в своей предпринимательской деятельности.

New York Times приходит к выводу, что в период между 1985 и 1994 годом Трамп, по-видимому, из-за потерь не платил подоходный налог в течение восьми из десяти лет. Только за два года, 1990-91 Трамп потерял более 500 миллионов долларов.

Расследование газеты относится к далекому прошлому в предпринимательской деятельности президента и не охватывает период непосредственно перед его победой на президентских выборах в 2016 году. Именно этот период находится в центре противостояния между администрацией Трампа и Конгрессом, где представители Демократической партии пытаются добиться обнародования налоговых деклараций президента за последние годы. Адвокат Дональда Трампа Чарльз Хардер заявил, что информация, полученная газетой, "откровенно фальшивая" . Он назвал документы, хранимые налоговой службой, "неаккуратными".

Председатель Комитета государственных доходов Палаты представителей демократ Ричард Нил обратился в начале апреля с официальным запросом к Налоговой службе предоставить личные и корпоративные налоговые декларации Дональда Трампа за последние шесть лет. Министр финансов Стивен Мнучин в понедельник отказал Нилу в его запросе, опираясь на рекомендации Минюста США. Предположительно, конфликт между администрацией и Конгрессом может дойти до судебного разбирательства.

Авторы нового расследования New York Times, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер в этом году получили престижную Пулитцеровскую премию награду за другое расследование в 2018 году об уловках к которым прибегали отец и сын Трамп для избежания уплаты налогов.