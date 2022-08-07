Убийство Троцкого: расследование продолжается.

Как обойти блокировку? читать > Иван Толстой: Много лет прошло с тех пор, как в августе 1940 года в Мексике, по личному приказу Сталина, был убит Лев Троцкий. Множество статей и книг написано по этому поводу, сняты документальные и художественные фильмы. Однако история продолжает изучаться - особенно в Испании, учитывая, что в расправе над Троцким участвовали граждане этой страны, агенты советского НКВД. В последнее время в прессе Испании и особенно Каталонии - участники убийства были именно из этого региона - публикуются новые, до сих пор неизвестные подробности, почерпнутые как из архивных документов, так и из воспоминаний ветеранов. Наш мадридский автор Виктор Черецкий подготовил обзор, в котором использовал эти новые данные. <a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F1317723658">SoundCloud</a> Виктор Черецкий: Известно, что главным исполнителем приказа Сталина уничтожить Троцкого был Хайме Рамон Меркадер дель Рио, 27-летний майор испанской республиканской армии, завербованный в ряды НКВД во время гражданской войны в Испании второй половины 30-х годов. Через 20 лет после своего деяния он был награжден орденом Ленина и Золотой Звездой героя Советского Союза. С биографией Меркадера знакомит испанский исследователь Альваро Мартинес. Альваро Мартинес: Рамон Меркадер родился в Испании в буржуазной семье. Его отец был каталонским промышленником с интересами в текстильной отрасли. Его мать - Каридад дель Рио - родилась на Кубе и вместе с родителями эмигрировала в Барселону незадолго до того, как остров стал независимым от Испании. Многочисленные источники свидетельствуют, что она обладала взбалмошным характером, страдала серьезными психическими расстройствами. Каридад попадала в психиатрическую лечебницу, не раз пыталась покончить с собой. Ее брак с отцом Рамона был несчастливым. Они развелись. В поисках альтернативы семейной жизни Каридад уехала с четырьма детьми во Францию, увлеклась политикой и сблизилась с коммунистами. Отцу удалось забрать у нее детей. В Тулузе Рамон заканчивает школу администраторов гостиниц. Он хорошо воспитан, обладает изысканными манерами. Говорит по-испански и каталонски, владеет французским и английским. В 1931 году юный Меркадер возвращается в Испанию, работает в барселонском отеле "Ритц", увлекается театром, занимается спортом.Вместе с тем, Рамон заводит знакомства в молодежной коммунистической организации. Начинает принимать участие в революционной борьбе. Его арестовывают и содержат несколько месяцев в тюрьме в Валенсии. Работу в отеле он теряет.

Виктор Черецкий: После поднятого генералом Франко 18 июля 1936 года военного мятежа, Меркадер оказывается в первых рядах защитников правительства левого Народного фронта, сформированного лишь в феврале того же года. За заслуги на Арагонском фронте он получает звание лейтенанта. В 24 года формирует добровольческий батальон, с которым направляется на мадридский фронт. Становится майором. Тем временем Каридад, которая тоже возвращается в Испанию, разворачивает бурную политическую деятельность. Ее имя широко известно в стане защитников Народного фронта и произносится вместе с именем тогдашней невесты Меркадера - коммунистки Лены Имберт. Каридад даже называют ''каталонской пассионарией''. Обеих женщин направляют в Мексику - за оружием. Они возглавляют там грандиозную манифестацию солидарности с Народным фронтом.

Альваро Мартинес: Вспыхнувшая гражданская война дала Меркадеру возможность резко изменить свою жизнь. Он с детства мечтал стать военным, но в училище его не принимали, похоже, из-за коммунистических убеждений. Война все изменила. Он сражается на разных фронтах. Сначала на Арагонском, где получает ранение, потом в Мадриде, где его опять ранят в районе лесопарка Каса-де-Кампо. В 37-м году Рамон находится в Барселоне. По всей видимости, именнно тогда его вербуют в НКВД. Дело в том, что в то время советское присутствие в рядах сторонников Народного фронта было весьма ощутимым. Вербовкой испанцев занимался высокопоставленный представитель НКВД Наум Эйтингон, известный в Испании под псевдонимом ''генерал Котов''. До этого он завербовал мать Рамона. Именно Каридад, имевшая на сына огромное влияние, представила его Эйтингону.

''Генералу Котову'' Меркадер очень понравился как лицо весьма подходящее для агентурной работы в пользу Советского Союза. Рамона забирают из армии и начинают готовить из него шпиона. Ну а мать наставляет: ''Ты не имеешь права сам выбирать свою судьбу, никто из нас не имеет такого права. Мы делаем то, что нам велит наша [коммунистическая] партия. Запомни раз и навсегда: ты не должен думать - должен подчиняться, не должен действовать на свое усмотрение. Ты ничего не решаешь, а лишь выполняешь приказы. Моя воля - это воля товарища Сталина. А Сталин думает за всех нас''. Таково было напутствие матери сыну.

Виктор Черецкий: Здесь следует пояснить, что вербовка Эйтингоном матери Меркадера была своеобразной. Дважды женатый к тому времени отец троих детей, ''генерал Котов'' стал для этого любовником взбалмошной кубинки. Что не сделаешь во имя товарища Сталина и мировой революции! За свой постельный подвиг - вербовку семейства Меркадеров - Эйтингон был удостоен высшей государственной награды Советского Союза - ордена Ленина. Эту же награду получила в Кремле и Каридад. Как развивались события дальше?

Альваро Мартинес: Рамон Меркадер утрачивает свое имя. Его отныне зовут Жак Морнар. По легенде, он фотограф, выходец из состоятельной бельгийской семьи. Его отец - дипломат. Составлен план действий. Меркардер-Морнар в 1938 году вступает в контакт с троцкистскими группами в Париже, которые намерены создать, с одобрения Троцкого, Четвертый интернационал. На конгресс приезжают троцкисты из разных стран, в том числе из США. Среди последних - особа по имени Сильвия Агелофф. Это троцкистка из Нью-Йорка еврейского происхождения, психолог по профессии. Меркадер знакомится с ней и соблазняет. Все происходит очень быстро. На второй день знакомства они безумно влюбляются друг в друга, а на четвертый становятся женихом и невестой. Пара переживает бурный роман, но Сильвия должна вернуться в Нью-Йорк. Меркадер говорит, что влюблен в нее, готов все бросить и жениться. Через некоторое время, это было уже после начала Второй мировой войны, он приезжает в Америку в поисках своей возлюбленной. Почему НКВД выбрала для Меркадера именно эту женщину? Потому что одна из ее сестер - Рут Агелофф работала секретарем Троцкого в Мехико. Это открывало возможность приблизиться к ''врагу'' и подготовить его убийство.

Сильвия, которая, кстати, говорила по-русски, была вовсе не обманутой жертвой

Виктор Черецкий: Альваро Мартинес изложил ставший классическим образ Сильвии Агелофф. Это юная девица, ослепленная любовью, жертва коварного Меркадера, обученного в НКВД искусству обольщения. Наивная дурнушка, страстно увлеченная красавцем-соблазнителем, который обманул ее чувства и цинично использовал в своих целях. Подобная романтическая и довольно примитивная версия после убийства Троцкого помогла Агелофф избежать наказания. Исследования последних лет, которые основываются на изучении биографии этой женщины и материалов заведенного на нее в мексиканской прокуратуре и в США дела, породили иную версию. Сильвия, которая, кстати, говорила по-русски, была вовсе не обманутой жертвой. Она прекрасно знала, чем занимался Меркадер и активно помогала ему. Не исключено, что американка являлась таким же агентом НКВД, как и сам Меркадер, который был на 4 года младше своей боевой подруги. В Париже она вступила в контакт с Рамоном при посредничестве своей близкой подруги - Руби Вайль, ярой сталинистки и, по мнению некоторых экспертов, также работавшей на НКВД.

Семья Сильвии эмигрировала из России до октябрьского переворота, а после сочувствовала большевикам. Ее старшая сестра Хильда в начале 30-х годов побывала в Москве и взяла интервью у вдовы Ленина Надежды Крупской. Ее статьи в американской прессе о ''грандиозных успехах'' Советской России наделали много шума. Забегая вперед, напомню, что именно Агелофф ввела Меркадера в дом Троцкого, представив его как человека, заслуживающего полного доверия - как своего законного супруга, каковым он не был, и поклонника троцкизма. Но посмотрим, как развивались события дальше.

Альваро Мартинес: В Нью-Йорке роман Меркадера и Сильвии продолжается. Так что все их знакомые уверены, что Рамон действительно в нее страстно влюблен. Затем Сильвия, вроде бы по собственной инициативе, принимает решение ехать в Мехико, чтобы быть со своей младшей сестрой и чтобы лучше изучить идеи лидера, то есть Троцкого. Что касается Меркадера, то он к тому времени вновь поменял имя и фамилию. Теперь он Фрэнк Джексон, горный инженер из Канады. Перемену он объясняет нежеланием быть призванным на военную службу в Бельгии. Рамон, по легенде, следует в Мексику за Сильвией, не проявляя видимого интереса к троцкизму. Но в начале 40-го года он все же знакомится с Троцким, представляется ему как предприниматель, приехавший по делам бизнеса. Одновременно Меркадер расширяет круг знакомств в среде троцкистов и теперь заявляет, что увлечен революционными идеями их лидера. Он встречается с Троцким порядка 10 раз - вплоть до 20 августа 1940 года, когда его убивает.

Они даже хотят нанять пилота, чтобы тот сбросил бомбу на дом Троцкого

Виктор Черецкий: Любопытно, что по одной из версий первоначально убивать Троцкого Меркадеру не поручалось. Приказано было лишь войти в доверие к революционному лидеру, наблюдать и информировать обо всем, что происходит в его резиденции. Однако, после неудачного покушения на Троцкого в мае 40-го года группы мексиканских сталинистов во главе с художником Давидом Сикейросом ситуация меняется. Руководитель операции Эйтингон, его ближайшие соратники - Лев Василевский и Павел Судоплатов - не знают, что делать. Они даже хотят нанять пилота, чтобы тот сбросил бомбу на дом Троцкого, превращенный после покушения в крепость, охраняемую днем и ночью. В конце концов Эйтингон принимает решение поручить убийство Меркадеру.

Впрочем, некоторые источники утверждают, что свою кандидатуру на роль исполнителя предложил сам испанец. Он, похоже, вовсе не хотел становиться убийцей, но вполне сознавал, что невыполнение задания Сталина чревато утратой доверия ко всей задействованной в операции группе НКВД, включая его мать Каридад. А это означало верную смерть. Ведь операцию курировал лично Лаврентий Берия. Альваро Мартинес тоже считает, что от Меркадера, помимо всего прочего, зависила судьба его товарищей и его матери.

Альваро Мартинес: Каридад дель Рио тоже находится в Мехико. Она включена в группу, в составе которой действует ее сын. Принимается решение, что убить Троцкого может лишь один человек - Меркадер. Он пользуется полным доверием руководства НКВД. И Рамон эту миссию выполняет. Говорит Троцкому, что написал статьи с изложением революционных идей и хочет, чтобы лидер их прочел. Приезжает к нему на автомобиле. В двух автомобилях следуют за ним его мать, Эйтингон и другие сотрудники НКВД. У Меркадера в специально пришитых внутренних карманах - ледоруб, кинжал и револьвер. И пока Троцкий читает в кабинете его рукопись, он достает ледоруб, рассчитывая выполнить свою миссию бесшумно и скрыться. Ведь в доме всегда много людей. Сильный удар был нанесен сзади. Но убить сразу Троцкого не удается. Он кричит. Вбегает охрана и хватает Меркадера. Ну а Троцкий с окровавленной головой теряет сознание и, не приходя в себя, умирает на следующий день.

Виктор Черецкий: Охрана избивает Меркадера, а затем он арестовывается и доставляется в полицейский комиссариат. Через некоторое время задерживается и его возлюбленная. Следствие уверено в ее причастности к убийству. Однако Агелофф, как мы уже сказали, удается избежать наказания и она возвращается в Америку. Есть две версии ее освобождения. Во-первых, на дело мог повлиять богатый отец, который приезжал в Мексику и вполне был способен заплатить за освобождение дочери. По второй версии, ее могли выручить американские спецслужбы, чтобы использовать впоследствии как источник информации о действиях троцкистов в самих США. Ну а к Меркадеру судьба отнеслась более жестоко.

При аресте у Меркадера обнаруживают заранее подготовленную записку, в которой он объясняет мотивы своего поступка

Альваро Мартинес: Начинается эпопея пребывания Меркадера в мексиканских застенках. Его мать и другие участники группы вынуждены покинуть страну. Их миссия выполнена - Троцкий убит. При аресте у Меркадера обнаруживают заранее подготовленную записку, в которой он объясняет мотивы своего поступка и называет себя мстителем-одиночкой. В записке говорится, что Троцкий предал революцию и он, Жак Морнар – Меркадер возвращается к своему прежнему псевдониму - разочаровался в нем как в лидере. Он, якобы, убедился, что лидер живет лишь в свое удовольствие и использует в личных целях активистов-троцкистов. Эта записка была подготовлена НКВД с целью дискредитировать Троцкого и, главное, чтобы скрыть роль СССР в его убийстве.

Позднее появилась новая версия. Меркадер заявил, что убил Троцкого, поскольку тот хотел разлучить его с Сильвией. Между тем, Рамон проводит семь месяцев в застенках полицейского комиссариата, где подвергается пыткам и днем, и ночью. Его, по свидетельству близких, из-за этого до конца жизни преследовали кошмары. Но под пытками испанец ни разу не назвал своего подлинного имени, не признался, кем был на самом деле. Затем сталинского агента переводят в столичную тюрьму ''Лекумберри'', где он проводит 4 года в довольно сносных условиях. Похоже, что советская сторона через адвоката оплачивала ему хорошую камеру, еду, книги и журналы. Он даже поправился. Об этом вспоминали его надзиратели.

Виктор Черецкий: Адвокат Эдуардо Сенисерос, который опекал Меркадера в тюрьме, характеризовал своего подопечного через много лет в интервью испанской газете ''Вангуардия'' как человека, способного на сострадание, эмоционального, культурного и верного своим убеждениям. По словам адвоката, Рамон в тюрьме не сидел без дела - учил грамоте заключенных мексиканцев.

Альваро Мартинес: Москва предпринимает попытки освободить своего агента из тюрьмы и переправить в Советский Союз. Был найден человек, очень похожий на Меркадера, который под видом врача регулярно стал посещать его в тюрьме. Этот человек хромал. И Меркадер научился его имитировать. Ведь план состоял в том, что в один прекрасный день Рамон должен был был выйти из тюрьмы под видом врача и скрыться. Ну а врачу надлежало остаться, а потом, когда обман вскроется, придумать какую-нибудь историю, чтобы оправдаться перед тюремным начальством. Но этот план осуществить не удалось: врач в очередной раз в тюрьму не явился и исчез.

Через Кубу и Чехословакию он приезжает в Москву, где ему присваивают звание Героя Советского Союза

Тем не менее, мексиканские власти каким-то образом узнали о планировавшемся побеге. Условия содержания Меркадера были ужесточены. Его посадили в карцер. Потом сменили директора тюрьмы. Испанцу пришлось отбыть назначенные по приговору суда все 20 лет наказания. Проведя лучшие годы в тюрьме, Меркадер выходит на свободу в 1960 году. Через Кубу и Чехословакию он приезжает в Москву, где ему присваивают звание Героя Советского Союза. Он поселяется в столице и получает всевозможные льготы - четырехкомнатную квартиру, дачу, машину, генеральскую пенсию, возможность пользоваться кремлевской клиникой и пайком. Рамон живет в Москве ряд лет, общается с испанскими иммигрантами, помогает в издании книги по истории гражданской войны в Испании. Все это он делает под псевдонимом - никогда не использует свою настоящую фамилию. И даже на его могиле на московском кладбище написано ''Рамон Иванович Лопес''.

Виктор Черецкий: Отметим, что последнее было полным абсурдом. Разумеется, Меркадер жил под чужой фамилией не по своей воле, а по требованию КГБ. Зачем? Непонятно. Как и не ясно, почему официально ничего не сообщалось о его прибытии в СССР и награждении. Ведь те, от кого его личность пытались скрыть, - и мексиканские власти, и сторонники Троцкого, и спецслужбы заинтересованных стран, в том числе испанские, и мировая общественность - знали всю правду о Меркадере еще с 40-х годов. Вот запись воспоминаний испанского троцкиста Хулиана Гомеса, более известного по своему русскому псевдониму ''Горкин''.

Хулиан ''Горкин'': Я был в Мексике, когда произошло убийство Троцкого, поэтому был привлечен местными властями к полицейскому и судебному расследованию этого преступления. Нам удалось идентифицировать Рамона Меркадера. Дело в том, что два бывших бойца, сражавшихся вместе с ним в Испании в районе Уэски, опознали его по фотографии, как и его мать - Каридад Меркадер. Они мне также рассказали, что на фронте он был ранен в правую руку. И, действительно, когда Меркадер мылся в тюрьме я увидел у него шрам на правой руке.

Самому Рамону не нравился постоянный присмотр со стороны КГБ

Виктор Черецкий: Между тем, подобного доказательства было мало для мексиканских следователей, поэтому они направили своего представителя в Испанию. В полицейском архиве хранилось дело Меркадера, заведенное на него за революционную деятельность еще до гражданской войны. Фотографии и отпечатки пальцев подтвердили личность убийцы. Но как мы видим, советское начальство продолжало заставлять испанца жить под чужим именем. Подобная ситуация самому Рамону не нравилась, как и не нравился постоянный присмотр со стороны КГБ. Не по вкусу оказалась ему и жизнь в Москве, несмотря на созданные для него комфортные условия. И главным здесь было его разочарование в советской действительности, с которой он быстро познакомился. Он увидел совсем не то, за что боролся, что защищал ценой собственной свободы.

Ощущение напрасно загубленной жизни и Троцкого, и своей собственной, похоже, все больше охватывало Меркадера. Очевидно, что больше всего его разочаровывал даже не низкий уровень жизни народа, не вечный дефицит продуктов и ширпотреба, а отсутствие гражданских свобод и демократии. Именно поэтому в 1968 году, по словам его друга Луиса Галана, Меркадер поддержал ''пражскую весну''. Она провозгласила в Чехословакии ''социализм с человеческим лицом'' и попыталась предоставить демократические права гражданам, но была подавлена советскими танками. Своими мыслями Меркадер делился с жившим в Москве испанским журналистом Эусебио Гутьерресом Симоррой. С последним я работал в 70-х годах и не раз слышал его рассказы о представителях испанской эмиграции. Вот отрывок из этих воспоминаний.

Эусебио Гутьерес Симорра: Однажды Меркадер сказал мне дословно: Симорра, как нас всех обманули!... Я ему ответил: тебя больше, чем других, Рамон, тебя больше других!

Виктор Черецкий: Любопытно, что советская действительность не нравилась и Каридад дель Рио. Она предпочитала жить в Париже и лишь редко встречалась с работавшим в Москве младшим сыном - Луисом, которому делала любопытные признания. Впрочем, ярой сталинисткой она оставалась до самой смерти.

Над изголовьем ее кровати в парижской квартире всегда висел портрет Сталина

Луис Меркадер: Мать часто впадала в истерику, пыталась покончить с собой. Однажды мне пришлось даже отнять у нее пистолет. Ей трудно было понять советскую действительность. Она не могла привыкнуть к бытовым трудностям, с которыми приходилось сталкиваться в Советском Союзе. Помню, как однажды она сказала мне: я гожусь для того, чтобы разрушать капитализм, но не гожусь для строительства социализма. Но на меня больше всего подействовало, что, несмотря на все это, над изголовьем ее кровати в парижской квартире всегда висел портрет Сталина.

Виктор Черецкий: Настроения Рамона Меркадера, разумеется, были известны КГБ. И когда он просит отпустить его на Кубу, то на Лубянке соглашаются, правда, не сразу. Формальным поводом для отъезда послужило желание испанца жить в более подходящем для его пошатнувшегося здоровья климате. На Кубе его ждала ранее уехавшая из СССР жена-мексиканка Рокелия Мендоса. Они познакомились в 1944 году, когда Рамон находился в тюрьме, и женщина регулярно навещала его все последующие годы. Пожениться они смогли лишь после освобождения. Вместе приехали в Советский Союз. На Кубе Рамон работает советником в Министерстве внутренних дел, занимается пенитенциарными учреждениями. Когда он серьезно заболевает, в больнице его часто навещает кубинский лидер Фидель Кастро. Раковое заболевание оказывается неизлечимым и Меркадер умирает 18 октября 1978 года в возрасте 65 лет. Его останки были доставлены в Москву спецрейсом и похоронены на Кунцевском кладбище. Вдова Ракелия Мендоса вспоминала через много лет, что Рамон никогда сам не говорил об убийстве Троцкого. Кроме того, он крайне раздражался, если кто-то заговаривал в его присутствии на эту тему.

В заключение хотелось бы привести мнение о Меркадере Хорхе Семпруна, ивестного испанского политолога и писателя, в прошлом одного из руководителей Компартии. Для него Рамон всегда оставался загадкой.

Хорхе Семпрун: Меркадер, как мне кажется, является ярчайшим примером того, куда вел сталинизм членов международного коммунистического движения и что он делал с лучшими людьми этого движения. Его и завербовали в НКВД потому что он был образцовым членом компартии, грамотным, верным, самоотверженным человеком. Так, во всяком случае, до сих пор характеризуют его товарищи и по молодежному коммунистическому движению, и по компартии. Лично меня, как бывшего коммуниста, в этой связи особо волнует вопрос, как он, нормальный, честный человек мог стать сталинским сектантом-фанатиком, не имеющим ничего общего с марксизмом, и, в конце концов, превратиться в убийцу?