Катастрофа над Черным морем. Порабощенное Рождество

Доброе утро!

В России сегодня – день траура по жертвам авиакатастрофы над Черным морем. Самолет Министерства обороны РФ направлялся в Сирию. Он вылетел из Москвы в ночь на воскресенье, сел на дозаправку в аэропорту Адлера и потерпел крушение рано утром сразу после взлета. Специалисты ищут обломки и тела жертв в Черном море.

На борту находились участники ансамбля песни и пляски имени Александрова (они должны были дать новогодний концерт – по одним данным, на российской авиабазе, по другим – в Алеппо), съемочные группы трех российских телеканалов, чиновники Минобороны – всего 84 пассажира и шесть членов экипажа. На борту была также Елизавета Глинка aka доктор Лиза, которая везла медикаменты для больницы в Латакии.

Причины катастрофы пока неизвестны. Технические службы уверяют, что самолет был в полной исправности, экипаж не сообщал ни о каких проблемах. Версия теракта считается маловероятной, ошибка экипажа тоже практически исключена.

Прочие российские новости на этом фоне дадим простым перечислением: в Дагестане в ночь на воскресенье неизвестные убили двух полицейских, в Архангельске на парковке бизнес-центра торжественно открыли бюст Сталину, в Краснодаре на 15 суток посадили уже второго человека за установку креста на постаменте бюста Дзержинскому, а Путину направили сразу две петиции с просьбой освободить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов. Сергей Кириенко, пишет РБК, проводит тренинги с вице-губернаторами, на которых дает установку: основной кандидат на президентских выборах должен получить 70% голосов при 70%-ной явке.

В Тунисе арестованы несколько человек, связанных с Анисом Амри, которого считают исполнителем теракта в Берлине неделю назад. Сам Амри был убит итальянской полицией в Милане в пятницу утром.

На эти выходные пришлись сразу Рождество и Ханука. Ханука была несколько подпорчена принятой в пятницу резолюцией Совета Безопасности ООН, в которой осуждается строительство Израилем поселений на палестинских территориях. США не стали накладывать вето на эту резолюцию, что вызвало гнев в Израиле. Биньямин Нетаньяху назвал документ “позорным и антиизраильским”, заявил, что выполнять эту резолюцию не будет и выразил протест 10 странам, высказавшимся за ее принятие. Намечавшийся на 28 декабря визит в Израиль украинского премьера Владимира Гройсмана отменен – в связи с позицией Украине в Совбезе. Нетаньяху обвинил США в сговоре с палестинцами. Теперь все надежды израильского премьера – на Дональда Трампа.

Который вернулся к поднятой в четверг теме расширения ядерного потенциала США и объявил, что новая гонка вооружений его стране не страшна: “Мы превзойдем их всех по всем пунктам и переживем всех”. Кого именно, он не объяснил. От российского президента, например, он в пятницу получил “очень приятное письмо”. Далее, Дональд Трамп сказал, что закрывает свой благотворительный фонд, чем вызвал недовольство прокуратуры Нью-Йорка, которая расследует, действительно ли средства этого фонда тратились на избирательную кампанию избранного президента.

Действующий президент США Барак Обама подписал закон, распространяющий действие “акта Магнитского” на весь мир – теперь персональные санкции могут вводиться против граждан любой страны, не только России, если есть доказательства, что они причастны к пыткам, коррупции, преследованию гражданских активистов. Это все, впрочем, ненадолго: один из соратников Дональда Трампа, Ньют Гингрич сказал в эфире Fox News, что Трамп после инаугурации отменит 60-70% указов подписанных Обамой. Гингрич уверен, что Трамп с помощью “сообразительных юристов” сможет отменить или отсрочить даже те указы Обамы, которые юридически аннулировать нельзя.

И теперь о Рождестве. Папа римский во время проповеди в Сочельник сказал, что этот праздник стал заложником всего мирского и должен быть освобожден: мир, мол, одержим подарками, пирами, эгоцентризмом и нуждается в большем смирении. В рождественском послании Urbi et Orbi папа призвал всех к торжеству любви, выразил надежду, что договоренности по восточной Украине будут выполнены, а "возлюбленный народ Сирии, особенно жители многострадального Алеппо" обретут наконец мир.

В ночь на понедельник стало известно, что у себя дома в Оксфордшире умер певец Джордж Майкл. Ему было 53 года.

Три ссылки сегодня получились какие-то уж очень актуальные, сколько мы ни стремились отстраниться:

“Пленер в Пальмире” – подробный рассказ Татьяны Эфрусси о том, как замечательно живется сейчас, на фоне войны в Сирии, ведомственной организации Минобороны, Студия военных художников имени Грекова. С картинками.

Теперь Крым: нынешние власти полуострова хотят, чтобы старейшим городом России признали Керчь (сейчас это почетное звание носит Дербент в Дагестане). Читайте, какие из этой инициативы могут последовать конфликты.

И самое, пожалуй, злободневное: расшифровка лекции Ольги Седаковой о зле, которую она прочитала на первом заседании интеллектуального клуба “Светлана Алексиевич приглашает” в Минске. Вот, на затравку, парадоксальное: “Один из моих любимых авторов 20 века – Дитрих Бонхоффер – богослов и мученик, убитый за сопротивление нацизму в Германии, писал в дневнике: «Русские так бьют Гитлера, вероятно, потому, что у них никогда не было нашей морали»”.

Искренне ваши,

Семь-сорок