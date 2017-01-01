Дипломаты РФ, объявленные персонами нон грата, покинули Вашингтон

Cотрудники посольства России в Вашингтоне, объявленные персонами нон грата администрацией президента США Барака Обамы, вылетели из аэропорта имени Даллеса и направляются в Москву. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства России в США.

"Самолет взлетел", – сказал он, уточнив, что все, кто должен был отбыть из Вашингтона 1 января, находятся на борту. Ранее за дипломатами прибыл самолет летного отряда "Россия".

Администрация США ввела в четверг санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (в прошлом – Главного разведывательного управления, ГРУ). Одновременно было объявлено о высылке из США 35 российских дипломатов. Речь идет о 31 сотруднике посольства и четырех работниках генконсульства в Сан-Франциско.

В заявлении Белого дома говорилось, что решения приняты в ответ на вмешательство российских хакеров в ход президентской кампании в США и в ответ на преследования сотрудников американского посольства в России.

Путин заявил, что принял решение не высылать дипломатов США из России, следуя принципу взаимности.