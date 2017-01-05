"Стамбульский террорист" может быть уйгуром из Средней Азии

В Турции в ходе расследования теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь задержаны еще несколько подозреваемых.

Полицейский рейд проведён в городе Селимпаша, к западу от Стамбула.

Накануне полиция сообщила о задержании в Измире 20 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ"), причастных к нападению.

Продолжаются поиски нападавшего. Высказываются предположения, что он представитель уйгурского меньшинства одной из республик Средней Азии. Ранее сообщалось, что он имеет диверсионную подготовку, которую мог получить в Сирии.

4 января МИД Турции сообщил, что личность террориста установлена, но никаких подробностей не привёл.

Звучат и предположения о причастности к теракту в Стамбуле иностранных спецслужб.

Жертвами вооружённого нападения в стамбульском ночном клубе Reina стали 39 человек, 65 были ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя "ИГ", заявив, что это - месть за военное вмешательство Турции в Сирии.

