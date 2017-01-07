Художник Алексей Кнедляковский вышел на свободу после ареста

Активист и художник Алексей Кнедляковский, арестованный на 15 суток за установку на бюсте Дзержинского в Краснодаре деревянного креста в День работников служб государственной безопасности, вышел на свободу. Об этом написала в своем твиттере его жена Лусинэ Джанян.

23 декабря Ленинский районный суд Краснодара признал Кнедляковского виновным в "мелком хулиганстве". 25 декабря тот же суд приговорил к 15 суткам административного ареста другого краснодарского активиста – Виктора Чирикова. По мнению судьи, Чириков участвовал в акции вместе с Кнедляковским.

И Чириков, и Кнедляковский заявляли о плохих условиях содержания в спецприемнике №1 Краснодара, оба держали голодовку. Чириков должен выйти на свободу 9 января. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Издание "Голос Кубани" сообщало, что новость об акции "Новый чекист" появилась на многих новостных ресурсах области, но затем была отовсюду удалена. По мнению "Голоса Кубани", это может свидетельствовать об оказанном на журналистов давлении.