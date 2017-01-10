В Сенате США начинают обсуждать кандидатуры новых членов правительства, предложенные избранным президентом Дональдом Трампом.

Во вторник рассматривается кандидатура Джеффа Сешнса на пост министра юстиции, который является в США и генеральным прокурором. Сешнса, известного своими антииммигрантскими настроениями, многие обвиняют в расизме. На слушания приглашены члены Палаты представителей от демократов, в том числе ветеран движения за гражданские права Джон Льюис.

В среду будет обсуждаться кандидатура Рекса Тиллерсона, бывшего главы Exxon Mobile, предложенного Трампом на должность госсекретаря. Ожидается, что будут подняты вопросы о его деловых связях с Россией и о том, как он намерен ликвидировать активы, создающие риск конфликта интересов.