Керри: Трамп не должен отказываться от договора о ядерной программе Ирана

Иностранные союзники и партнеры США добивались от нынешней американской администрации Барака Обамы нанесения ракетно-бомбовых ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил, выступая в Институте мира в Вашингтоне, госсекретарь США Джон Керри.

Уходящий госсекретарь США не без иронии сообщил, что переходный период проходит довольно гладко, потому что контактов между ним и командой Трампа очень мало. По словам Керри, он до сих пор ожидает встречи с преемником Рексом Тиллерсоном и выразил надежду, что это произойдет в ближайшем будущем.



Керри призвал избранного президента Дональда Трампа не отказываться от договоренности об урегулировании ядерной проблемы Ирана, заключенной с Тегераном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией.

Трамп ранее критиковал это соглашение, именуемое Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). При этом Керри предположил, что даже в случае отказа администрации Трампа от СВПД партнеры США по группе "пять плюс один" будут продолжать исполнение данной договоренности.

Сегодня же в Вене представители Ирана и "шестерки" международных посредников на заседании Совместной комиссии обсудили ход выполнения соглашения по иранской атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом проинформировал по итогам встречи постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков.