Медведев пожаловался журналистам на сложную жизнь и отсутствие денег

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на вручении премии правительства в области СМИ пожаловался на сложную жизнь и отсутствие денег. "Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю", – цитирует премьера РИА "Новости".

Такое заявление Медведев сделал после слов о том, что правительство продолжит поддержку средств массовой информации. Каким образом будет осуществляться эта поддержка, он не уточнил, отметив только, что журналисты будут получать "не только "клики", но и "лайки" со стороны власти".

В мае прошлого года Медведев во время поездки в аннексированный Крым заявил местным жителям, что у российских властей нет денег на повышение пенсий. Фраза премьер-министра "Денег нет, но вы держитесь" стала интернет-мемом.

В августе Медведев, отвечая на вопрос о зарплатах учителей, заявил, что тем, кто хочет зарабатывать деньги, лучше заняться бизнесом. Низкую оплату труда педагогов глава правительства объяснил тем, что учитель – это "призвание" Это заявление также вызвало бурную реакцию в соцсетях.