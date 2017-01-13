Европейские учёные поддержали Григория Шведова

Французские, европейские и американские исследователи и политологи направили главному редактору "Кавказского узла" Григорию Шведову письмо со словами поддержки и выразили протест в связи с угрозами в его адрес со стороны спикера парламента Чеченской республики Магомеда Даудова.

Авторы письма называют издание "Кавказский узел" надежным источником объективной информации о положении дел на Кавказе".

Угрозы со стороны Магомеда Даудова названы в письме "недопустимыми". Авторы письма выражают надежду, что высказывания чеченского политика получат должную юридическую оценку, а власти России отреагируют на слова Даудова надлежащим образом.

Письмо подписали историки Жюльет Кадио и Марк Эли (CERCEC-EHESS-CNRS), исследователь Франсуаза Досе (EHESS), профессора Жиль Фаварель-Гарриг (CERI-Sciences Po) и Брюс Грант (New York University), доцент Од Мерлен (Université Libre de Bruxelles) и другие специалисты.

4 января Магомед Даудов в своем инстаграме опубликовал фото с подписью "Как развязать кавказский узел?" В подписи к фотографии речь идёт о псе по кличке "Швед", которому надо "укоротить язык".

9 января Григорий Шведов сообщил, что подал заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела в отношении спикера парламента Чеченской республики.

Российские правозащитники выразили возмущение угрозами в адрес главного редактора "Кавказского узла". На сайте "Права человека в России" было опубликовано заявление о солидарности с Григорием Шведовым.