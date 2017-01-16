HRW требует обеспечить безопасность главреду "Кавказского узла"

Международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от российских властей обеспечить безопасность главному редактору проекта "Кавказский узел" Григорию Шведову и осудить угрозы в его адрес со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

Правозащитники также требуют положить конец угрозам и нападениям нападениям на представителей независимых СМИ в Чечне. В пресс-релизе они, в частности, напомнили про нападение на автобус со сводной группой "Комитета по предотвращению пыток" и избиение руководителя этой организации Игоря Каляпина, а также про преследование чеченского журналиста Жалауди Гериева, которого местные власти обвиняют в хранении наркотиков.

Ранее солидарность со главным редактором "Кавказского узла" выразили его коллеги и товарищи, российские правозащитники, а также французские, европейские и американские исследователи и политологи. Все они назвали угрозы в адрес Шведова недопустимыми.

4 января Магомед Даудов в своем Инстаграме опубликовал фото с подписью "Как развязать кавказский узел?" В подписи к фотографии речь идет о псе по кличке "Швед", которому надо "укоротить язык". После этого Григорий Шведов подал в Следственный комитет России заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Даудова.