Центр Кудрина отметил "репрессивные" тенденции законов в России

В российском законотворчестве за последние два года отмечается "репрессивная" тенденция. К такому выводу пришли авторы доклада Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

С августа 2014 года по август 2016 законодатели предложили 140 изменений в Уголовный кодекс, 88 процентов которых предполагали ужесточение наказания, а 12 процентов поправок – его смягчение. При этом ужесточающих законов было принято в три раза больше, чем смягчающих, отмечают эксперты.

Из предложенных президентом Владимиром Путиным семи поправок приняты все. Чаще всего принимались поправки, которые исходили от Верховного суда (три из четырех) и правительства (14 из 24). Эффективность обеих палат Федерального собрания оказалась низкой. Совет Федерации принял всего 3 документа из 39 предложенных, а Госдума - 17 из 147. По мнению авторов исследования, вносимые законопроекты не имели системы и создавались по принципу "кто – в лес, кто – по дрова". Большинство инициатив были реакцией на события, вызвавшие общественный резонанс, не учитывали внутренней логики Уголовного кодекса и были поверхностно обоснованы, говорится в докладе.