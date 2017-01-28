В Москве – учредительная конференция отделения "Открытой России"

В Москве проходит учредительная конференция регионального отделения движения "Открытая Россия", основанного Михаилом Ходорковским.

Как пишет в "Фейсбуке" координатор "Правозащиты Открытой России" Мария Баронова, главные задачи – участие независимых политиков в выборах всех уровней, а для московского отделения – прежде всего в муниципальных выборах 2017 года. В Московской области будет создана Школа муниципальных депутатов, готовится проект координации работы и обучения наблюдателей.

На конференции вступит в действие программа борьбы с неправовыми нормами, которая предусматривает юридические и правозащитные консультации для гражданских активистов, – проект "Открытое право".

В декабре "Открытая Россия" стала общественным сетевым движением. Такое решение было принято на учредительной конференции в Хельсинки.

