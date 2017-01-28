Кремль: Путин и Трамп выразили готовность к равноправному сотрудничеству

В состоявшемся 28 января телефонном разговоре президенты России И США - Владимир Путин и Дональд Трамп выразили готовность к совместной работе "по стабилизации и развитию" двусторонн-их отношений на "конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты высказались за "налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома террористической группировки "Исламское государство" и других подобных организаций в Сирии", сообщает пресс-служба Кремля. По ее утверждению, Путин и Трамп также обсудили другие международные проблемы, в том числе "основные аспекты кризиса на Украине".

Согласно информации российской стороны, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о начале подготовки их личной встречи.

Белый Дом пока не распространил официального сообщения о том, что обсуждалось во время переговоров. Известно, что президенты говорили друг с другом около 40 минут.

Этого телефонного разговора с особым интересом ожидали в Москве и европейских странах, так как ранее появились предположения о возможной отмене американских санкций против России.

