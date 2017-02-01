ФСБ в Эрмитаже и “самостийные отряды” в Авдеевке

Доброе утро!

Сегодня в Кирове – очередное заседание по делу “Кировлеса”, повторному. Накануне судебные приставы пришли на работу к Навальному, чтобы доставить того в аэропорт, а Петра Офицерова спешно выписали из больницы через день после госпитализации (до этого в больнице устроили проверку). В общем, как-то так:

Глава предвыборного штаба Навального (имеются в виду президентские выборы) Леонид Волков полагает, что процесс специально гонят, чтобы поскорее осудить Навального и таким образом лишить его возможности участвовать в выборах.

Следствие по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых никуда, напротив, не гонят. Белых уже полгода сидит в СИЗО без связи с родными и возможности лечить многочисленные хронические заболевания. Вчера его должны были перевести из “Лефортова” в “Матросскую тишину”, потому что в последней больница лучше.





Сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ, задержанных за госизмену, обвиняют в работе на ЦРУ. Такими сведениями поделился с “Интерфаксом” неназванный источник. Другой источник описал композицию обвинения поэтически: “Темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются”. Как все это связано с “Шалтаем”, остается неясным. Зато МИД Чехии – вслед за МИДом Польши – пожаловался на хакеров, взломавших почту сотрудников ведомства. Хакеры, предположительно, были российскими.

Все прочие российские новости – тоже о судах и следствиях.

Судебный департамент при Верховном суде РФ отчитался о более чем двукратном увеличении за 2016 год осужденных по статьям о терроризме;

В Татарстане обвинение просит дать три года автору поста в поддержку бойни в гей-клубе в Орландо – по статье за “оправдание терроризма”, кстати.

Сотрудники ФСБ посетили Государственный Эрмитаж – не из любви к искусству, конечно, а ради выемки документов, связанных со строительством нового фондохранилища. Кстати, культурные объекты в ФСБ курирует Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.

Ждете новостей из Вашингтона? Зря. Главной международной темой снова стал Донбасс. Сегодня в Минске должно пройти заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию, вчера возобновление обстрелов в Авдеевке обсудил Совет Безопасности ООН на закрытом заседании – и принял предложенное Украиной заявление. Открытое обсуждение в Совбезе пройдет завтра. Украина обвиняет в эскалации конфликта Россию (Порошенко заявил о массированных обстрелах украинской территории “Градами”), Россия обвиняет Украину – вернее, "самостийные отряды", не имеющие отношения к ВС Украины, но действующие при их поддержке (так говорил Песков). Суть происходящего можно попытаться понять из разговоров Тимура Олевского с экспертами.

Старушка Европа:

Во Франции ширится скандал вокруг кандидата в президенты от консерваторов Франсуа Фийона – его подозревают в фиктивном устройстве на работу жены и сыновей. Вчера в парламенте полиция искала рабочий контракт Пенелопы Фийон, сегодня супругов будут допрашивать следователи.

Институт судебных экспертиз в Кракове подтвердил, что экс-президент Польши, а ранее лидер “Солидарности” Лех Валенса в семидесятые годы был агентом госбезопасности. В органах его звали “Болеком”.

В Великобритании вступил в силу так называемый закон Тьюринга, в соответствии с которым посмертно помилованы тысячи геев.

Президент США Дональд Трамп тоже пообещал уважать права ЛГБТ. Он не будет отменять указ Обамы, направленный против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества при устройстве на работу, сообщается в официальном заявлении Белого дома. Сразу после этого Трамп номинировал в Верховный суд Нила Горсача – судью из Колорадо, человека консервативных взглядов, который, скорее всего, будет поддерживать право на свободное ношение оружия и выступать против абортов и гей-браков.

Что же до президентского указа, вводящего временный запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран, то новости такие:

После увольнения главы Иммиграционного агентства США и исполнявшей обязанности Генпрокурора Салли Йейтс демократы в Конгрессе во вторник бойкотировали заседания комитетов, на которых должны были обсуждаться кандидатуры Дональда Трампа на ключевые посты в администрации.

Впрочем, по данным опроса, проведенного агентством Reuters совместно с компанией Ipsos, 49% американцев одобряют указ Трампа.

Погранслужба США отчиталась, что из 500 тысяч человек, прибывших в США в первые дни действия указа, во въезде отказано свыше 700 иностранцам, для более чем тысячи человек было сделано исключение.

У этого указа Дональда Трампа есть, впрочем, еще один аспект – он сокращает финансирование “городов-убежищ”, то есть территорий, на которых местные власти так или иначе ограничивают деятельность федеральных иммиграционных властей. Генпрокурор Сан-Франциско оспорил это положение в суде, ссылаясь на нарушение 10-й поправки, разграничивающей полномочия федеральных и местных властей.

Премьер Ирака не стал подписывать одобренный парламентом запрет на въезд гражданам США, ссылаясь на необходимость борьбы с ИГ. МИД Ирана объявил, что прекращает выдачу виз американцам.

Три ссылки сегодня начнем с родных осин:

Здесь антрополог Жанна Кормина подробно объясняет про православие: сколько на самом деле в России верующих, как они сами себя воспринимают и что происходит внутри РПЦ. А здесь – хорошая иллюстрация к тезису Корминой о том, что православные чувствуют себя ущемленными: активисты организации “Христианское Государство – Святая Русь”, пытающиеся угрозами предотвратить прокат фильма Учителя про Матильду Кшесинскую, обосновывают свою озабоченность целомудрием последнего русского императора.

Несколько запоздалая ссылка к годовщине расстрела Исаака Бабеля – интервью с его внуком, американским актером и режиссером Андреем Малаевым-Бабелем.

И чисто для порядка отрывок из книги Альберто Мангеля “Curiositas. Любопытство” (выходит в “Лимбахе”). Глава 14 – о том, как все упорядочить.

Искренне ваши,

Семь-сорок