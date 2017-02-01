Активисты организации "Христианское государство — Святая Русь" разослали в российские кинотеатры угрожающие письма с требованием отказаться от проката фильма Алексея Учителя "Матильда". Сюжет картины построен на истории взаимоотношений балерины Матильды Кшесинской и последнего русского царя Николая Романова.​

"Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ... Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану", - говорится в письме.

В этом послании также подробно рассказывается о том, что так называемыми православными активистами собиралась информация о кинотеатрах, в которых планируют показывать фильм "Матильда". Выход в прокат картины намечен на 25-26 октября. Почему именно сейчас активизировались противники еще не вышедшей на экраны киноленты, в интервью Радио Свобода рассказал Руководитель организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин:

- Цель этого письма - сделать все, чтобы этот фильм в прокат не прошел. Хотя бы начать что-то делать, более-менее радикально и твердо. Потому что действий много, но они что-то все бездейственны. Все смеются, всем смешно. Вот решили сделать что-то менее смешное.

- Вы сами фильм не видели?

- Для этого достаточно трейлера. Потому что это сконцентрированная информация о фильме, который будет, а в трейлере уже всякие там не очень хорошие моменты, которые показывают, что весь фильм, в принципе, будет состоять из таких сцен. Если учитывать, что фильм профинансирован со стороны государства, Министерства культуры, то он должен нести какую-то культурную силу, а в нем нет никакой силы, во-первых, а во-вторых, главный герой этого фильма - действующий порноактер, который сейчас снимается во всяких гадких фильмах... Знаете, если бы этот фильм был снят про моего отца, хотя для меня царь Николай и вера православная в тысячи раз дороже моих родных и близких, то я бы тоже был против, чтобы роль моего отца играл какой-то порноактер. Это просто подлость по отношению к православию, церкви и народу вообще.

- В вашем письме содержится угроза кинотеатрам, которые будут прокатывать этот фильм. Насколько эта угроза соответствует постулатам христианства, и православия в частности?

- Соответствует на сто процентов! Потому что наша задача, наша заповедь от Господа Бога, заповедь православному христианину и человеку, любящему Христа, это сохранить и защитить свою веру. И когда приходит момент, что веру необходимо защищать, то мы должны это делать. Там нет ничего такого, мы не написали, что будут происходить какие-то очень страшные вещи, но в то же время, если мы посмотрим в историю, посмотрим на тех великих людей в истории, которые нашу Россию создали, которые это территориальное величие ей дали, они все-таки шли за Христа и шли до конца, и умирали на пути к Богу.

- Но в письме содержится угрза поджога кинотеатров....

- Нет, там такого. Там написано, если такая провокация произойдет... Это же реально какая-то провокация к революции! Мы этого не хотим, мы пытаемся это предотвратить, потому что, если эта провокация начнется, если люди сорвутся, человек так устроен, если ему дать возможность в это экономически и политически нестабильное время что-то начать, он же начнет делать очень много даже вещей. Поэтому мы хотим, чтобы этого не было. Мы не описываем конкретные действия, мы описываем свои намерения. А намерения - это то, что произойдет, если тот человек, к которому мы обращаемся, сделает то, что противоречит истине.

- То есть это не угроза, а намерение?

- Да, намерение предпринять любые действия. Тут все зависит от каждого православного христианина, все, что в его сердце, он то и предпримет. Потому что время такое, время сейчас сложное. У людей накипело, и это реально какая-то провокация, и в этом фильме сейчас многие люди могут увидеть возможность начать беспорядки, ломать вообще Россию. Посмотрите, плюют на Россию, государство проспонсировало такой гадкий фильм, это же святой царь Николай, это же Православная церковь! Сегодня с нами уже не один десяток организаций по стране, которые готовы и ждут этого дня.

- К чему они готовы?

Если двоих-троих человек сегодня посадят из наших, тридцать три еще появятся​!

- Ну, как минимум, сделать все то, что велит им сердце. Идти на жертвы, идти на смерть, садиться в тюрьму... Я скажу больше, если двоих-троих человек сегодня посадят из наших, тридцать три еще появятся! А вот эти тридцать три, которые появятся, среди них появятся, вероятно, уже провокаторы, которые назовутся православными и начнут творить всякие гадости от имени православия.

- Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что организация "Христианское государство - Святая Русь" не имеет отношения к церкви.

- А я не знаю, кто такой Вахтанг Кипшидзе. Какое он имеет отношение к церкви?

- Он заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата РПЦ​.

- Я о таком не слышал. Может, он и имеет отношение, но немножко не в курсе. Знаете, я думаю, что сегодня немножко не в курсе даже президент России, что затеяли все эти провокаторы, которые снимают этот фильм, - говорит Александр Калинин.

​Информацию о том, что кинотеатры получили письмо с угрозой, распространило информационно-аналитическое сетевое издание для профессионалов в сфере кинобизнеса Cinemaplex. Главный редактор Cinemaplex Александр Дьяков рассказывает, что копию письма они получили от руководства одного из таких кинотеатров:

- Пока трудно судить о том, сколько всего их было разослано в кинотеатры, но сейчас уже около десятка людей из разных кинотеатров, из разных регионов России, от западных границ до Урала, мне рассказали, что к ним пришло такое странное письмо. Люди говорят об истинном православии, но при этом те фразы и выражения, которые они используют, у меня, признаться, с христианскими добродетелями никак не ассоциируются. И поэтому кинотеатры обеспокоены.

- Но фильм уже проверяла прокуратура, по запросу Натальи Поклонской...

- Безусловно, они знают о том, что общественная организация обращалась в прокуратуру через депутата и бывшего известного прокурора Наталью Поклонскую с просьбой проверить данный фильм насчет искажения исторических фактов в отношении персоны Николая II, который потом был причислен к лику святых. Соответственно, проверка была произведена, но информация есть о том, что изучили пока только трейлер фильма, а вот сценария - пока нет, и сам режиссер Алексей Учитель говорит о том, что фильм еще не готов, и совершенно неправомерно говорить о том, что там есть какое-то искажение. Но тема не закрыта, она продолжаются, и снова появляются новости о том, что необходимо проверить сценарий, проверить финансирование.

- А Вы могли бы объяснить ситуацию с финансированием картины?

- Дело в том, что фильм получал финансирование по линии Фонда кино, было государственное субсидирование кинопроизводства на территории России, - сказал в интервью Радио Свобода главный редактор сетевого издания "Cinemaplex" Александр Дьяков.

В понедельник авторам фильма "Матильда" пригрозила уголовной ответственностью заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Она направила в Генпрокуратуру новый запрос с требованием проверить сценарий фильма "Матильда" на нарушение закона о защите права на неприкосновенность частной жизни императора Николая II и членов его семьи. Юристы говорят, что запрос бывшего прокурора Крыма и перечисление в нем статей не выдерживает никакой критики и юридическим комментариям не подлежат. На сайте "Медиазона", подробно разобрали обращение Поклонской с точки зрения российского законодательства и пришли к выводу, что обращение депутата в прокуратуру по статье о праве на личную и семейную тайну возможно лишь с личным заявлением потерпевшего, то есть Николая II.

​Наталья Поклонская не в первый раз обращается в прокуратуру по поводу фильма "Матильда" от имени оскорбленных граждан. Первый раз это было в ноябре 2016 года, но ответ бывших коллег, не нашедших в фильме Алексея Учителя никакой крамолы, ее не удовлетворил.​

3 ноября 2016 года в своем Живом Журнале Наталья Поклонская​написала, что не видела фильм "Матильда" и не собирается его смотреть. "Вчера в ходе бурных недовольств у меня спросили: «смотрела ли я этот фильм»? Конечно же - нет, и не буду мараться" - пишет депутат Госдумы. Очевидно не собираются смотреть фильм и 20 тысяч человек, направивших подписанное ими письмо в Общественный совет при Министерстве культуры О том, что такое обращение получено, в интервью Радио Свбода рассказал председатель совета Павел Пожигайло:

- На общественном совете было предложено попросить министерство организовать закрытый показ, чтобы вся эта ситуация не раздувалась среди людей, которые не видели этот фильм, а можно было бы определенное мнение по этому поводу высказать. Не важно какое, положительное или отрицательное, чтобы каждый член совета мог бы определиться. Собственно, общественный совет при министерстве культуры для этого и создан, чтобы какие-то конфликтные ситуации в обществе, касающиеся культуры, могли быть разрешены на общественной площадке.

Если бы этот фильм появился, скажем, два года назад или через пять лет, то, не было бы никаких проблем​

Мне кажется, что если бы этот фильм появился, скажем, два года назад или через пять лет, то, не было бы никаких проблем. То есть его выход в феврале в годовщину столетия революции - именно это было воспринято как оскорбление чувств верующих, поскольку Николай II, собственно, причислен к лику мучеников, и для достаточно большого количества православных людей отношение к царской семье именно как к страстотерпцам. И если бы вышло десять фильмов про разные стороны жизни Николая II, и один из них про это , я думаю, может быть, не было бы ничего, но получилось знаково, - именно в этот момент, в феврале, и единственный большой художественны й фильм об этой истории. Нет никаких доказательств, она была, - говорит Павел Пожигайло.

Выдуманной называет историю связи Николая II и Матильды Кшесинской и Поклонская. У историков же этот факт не вызывает никаких сомнений, подчеркивает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Колоницкий:

- Никто не подвергал сомнению факт связи, включая самого Николая II и Кшесинскую. Люди должны привести какие-то очень серьезные аргументы, чтобы опровергнуть устоявшееся мнение. Было бы интересно посмотреть на их аргументы, я ни разу не встречал никаких сомнений. Я знаю, что роман был непростым, и расставание было непростым, особенно для Матильды. Мне все это кажется перебором с ханжеством - ставить это под вопрос. Опять-таки тут должна быть очень серьезная и спокойная аргументация, почему этого не было, с их точки зрения.

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель пообещал, что ответит на претензии депутата Поклонской к картине в ближайшие дни "в юридической форме". Детали автор фильма не уточнил.