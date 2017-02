Жертва агрессии “вышибает деньги”. Трамп помолился о рейтингах

Доброе утро!

Что общего между Венгрией и Сирией? Ничего, кроме благодарности к России. Вот такими плакатами встречал Путина Будапешт.

Президенты России и Венгрии договорились о поставках российского газа после 2021 года (до 2021 все уже давно договорено) и обсудили строительство новых очередей АЭС (их будет строить Россия на российский же кредит). О том, как эти коврижки будет отрабатывать Венгрия, на пресс-конференции не говорили. Зато Путин доходчиво объяснил, чем вызван новый всплеск конфронтации в Донбассе. По его словам, Киев таким образом пытается “вышибить” деньги из новой администрации США, “выставляя себя жертвой агрессии”.

Эксцессы этого “вышибания” сурово осудила на открытом заседании Совбеза ООН новый постоянный представитель США Никки Хейли. Она потребовала от России принять меры для нормализации ситуации вокруг Донецка и напомнила, что санкции останутся в силе, пока Крым не вернется в Украину. Сенатор Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа предоставить Украине боевое оружие. Стороны конфликта продолжают нести потери и сообщают о гибели мирных жителей. Зафиксировано присутствие запрещенной техники с обеих сторон. На этом фоне особенно интересно читать текст РБК, в котором объясняется, что паспорта “ДНР” и “ЛНР” в России фактически признаны.





МИД Беларуси пожаловался, что Россия даже не предупредила Минск о восстановлении границы между двумя странами. Россия – устами главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева – заверила, что контроль на границе введут только для граждан третьих стран.

Зато для граждан Грузии стали прозрачнее границы ЕС: Европарламент одобрил безвизовый въезд на срок до 90 дней. Он заработает уже в марте.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Навальному 63,7 тыс. евро за семь задержаний на митингах в 2012 и 2014 году. Если политик эти деньги получит, ему будет чем заплатить за “Хилтон” в Кирове, покидать который ему запретил повторный суд по делу “Кировлеса”. Процесс стремительно развивается, ходатайства защиты отклоняются, обвинение задает Навальному и Офицерову те же вопросы, что и в 2013 году. Суд об убийстве Бориса Немцова (там задействованы те же адвокаты) отложен на полмесяца.

Еще одно тревожное дежавю: зампредседателя “Открытой России” Михаила Ходорковского Владимир Кара-Мурза-младший снова попал в реанимацию с теми же симптомами, что и в мае 2015 года. Политик введен в медикаментозную кому.

Собственно, в других российских новостях тоже ничего нового нет: в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам (в Москве они уже приравнены); в Орехово-Зуево – очередное уголовное дело за пляски у Вечного огня; на заключенного ИК-7, который пожаловался на пытки, завели дело.

По-настоящему новая новость только одна: олимпийскую сборную России будет одевать дизайнер, придумавшая футболки “Не смешите мои Искандеры” и “Тополь санкций не боится”.

Кстати, о санкциях: США скорректировали санкции против ФСБ РФ. Ранее американским гражданам и компаниям вообще запрещалось вступать в коммерческие отношения с этим ведомством, а теперь разрешено тратить ежегодно до пяти тысячи долларов на покупку разрешений на ввоз программных и IT-продуктов. Когда Трампа обвинили в смягчении санкций, он гневно ответил, что ничего не смягчал.

Куда больше президента США волновали рейтинги программы The Celebrity Apprentice, в роли ведущего которой его сменил Арнольд Шварценеггер: “Рейтинги рухнули ниже плинтуса. Это катастрофа. Хочу помолиться за Арнольда, чтобы мы смогли удержать рейтинги”, – сказал Трамп, обращаясь к аудитории, состоящей из конгрессменов, иностранных дипломатов и религиозных деятелей.

Академическому миру президент США адресовал другой недоуменный вопрос: “Если университет Беркли не допускает свободы слова и отвечает насилием невинным людям с другой точкой зрения, то, может, не стоит получать федеральное финансирование?” 1 февраля в университете Беркли сорвали мероприятие с участием Майло Яннопулоса – редактора крайне тенденциозного сайта Breitbart News, которым ранее руководил Стив Бэннон, ныне ближайший советник Трампа.

Правительство Великобритании обнародовало план выхода из ЕС. В нем обозначены 12 приоритетов, ничего нового там нет: контроль за миграцией из ЕС, выход из-под юрисдикции Европейского суда, выход из единого рынка ЕС. Окончательный договор, выработанный на переговорах с ЕС, будет вынесен на голосование в парламенте. Fare thee well! and if for ever, / Still for ever, fare thee well.

Хороших вам выходных. В трех ссылках – о военной памяти, советской гуманитарной науке и о деньгах, которые платят просто так:

Павел Полян рассказывает об особенностях польской исторической памяти: “Сейчас в это трудно поверить, но первая ипостась музея в Освенциме рассматривала это место исключительно как узел польского страдания и сопротивления: евреи, здесь, правда, тоже бывали, но недолго”. Бодрый, местами очень гневный текст.

Здесь историк и антрополог Лев Клейн объясняет, с помощью каких уловок в советское время можно было заниматься не марксизмом-ленинизмом, а нормальной гуманитарной наукой и критиковать идеологию: “Когда в Чехословакии после разгрома “социализма с человеческим лицом” вышла книга Яр. Малины “Археология: как и почему?” (1975), ближайшие сотрудники знали, что у книги есть еще один автор – Зденек Вашичек, но ему дорога к публикациям была закрыта: он участвовал в создании “человеческого лица”. Редакторы обошли это препятствие так: хотя на обложке и в тексте книги Вашичек не упоминается, в указателе его фамилия была помещена и напротив нее были указаны страницы его “присутствия”: 13–239, то есть весь том”.

Здесь – толковый и краткий разбор плюсов и минусов введения безусловного базового дохода, мечты любого человека, которому и без работы есть чем заняться.

Отдыхайте!

Искренне ваши,

Семь-сорок