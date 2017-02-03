Суд отклонил жалобу Дадина на перевод в алтайскую колонию

Замоскворецкий районный суд Москвы в пятницу признал законным перевод осужденного активиста Ильдара Дадина в колонию в Алтайском крае, отклонив его административный иск. Об этом сообщает агентство "Москва".

Защита Дадина настаивает, что решение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) перевести его из сегежской колонии в Карелии в другое исправительное учреждение, находящееся гораздо дальше от места жительства осужденного, является нарушением Европейской конвенции о защите прав человека.

Также сообщалось, что Дадин просил председателя Общественной наблюдательной комиссии в Алтайском крае помочь ему перевестись обратно в Карелию, поскольку активист уже привлек внимание к пыткам в этом исправительном учреждении и может лично помочь части заключенных.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В начале сентября Дадина этапировали в колонию в городе Сегежа в Карелии. 1 ноября он пожаловался на избиения и пытки сотрудниками ФСИН, а в декабре его перевели в алтайскую колонию.