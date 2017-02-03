Учитель: критика "Матильды" напоминает бандитизм 90-х годов

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель намерен добиваться привлечения к ответственности противников показа картины, которые угрожают кинотеатрам. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что организация "Христианское государство – Святая Русь" направила в кинотеатры письма, в которых заявила, что любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате "Матильды" будут расценены как желание унизить святых и провокация к "русскому майдану". В письмах содержатся призывы к поджогам кинотеатров, что является преступлением, отметил Алексей Учитель и добавил, что никто из авторов обращений не видел ни одного кадра реальной картины. Режиссер назвал происходящее бандитизмом, напоминающим 90-е годы.

Сюжет картины Алексея Учителя построен на истории взаимоотношений балерины Матильды Кшесинской и последнего русского царя Николая Романова.

На этой неделе депутат Госдумы Наталья Поклонская вновь попросила Генеральную прокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма "Матильда". В фильме, по утверждению депутата, Россия представлена страной "виселиц, пьянства и блуда".

Ранее прокуратура уже проверяла фильм "Матильда" и не нашла в нем никаких нарушений.

Премьера картины намечена на март 2017 года.