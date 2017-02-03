Лу-Лу Ленд

Александр Лукашенко 3 февраля встретился с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ. Традиционное мероприятие под названием "Большой разговор с президентом" побило рекорды продолжительности и длилось 7 часов 21 минуту. Значительная часть выступления белорусского президента была посвящена ухудшившимся в последнее время отношениям с Россией.

Пресс-конференция Лукашенко состоялась вскоре после решения ФСБ России установить пограничную зону на границе России с Белоруссией (репортаж Радио Свобода о ситуации на границе читайте здесь). Лукашенко считает, что создав пограничную зону на границе, Россия нарушила договор о границе между двумя странами.

"Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?" - возмущался белорусский президент.

По мнению Лукашенко, в руководстве России есть люди, чья позиция относительно Белоруссии расходится с позицией президента Владимира Путина. "В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю: силы там разные", — заметил белорусский президент. При этом Путин, по словам Лукашенко, "что-то, наверное, знает, но не решился сказать".

Впрочем, Лукашенко не сдерживал себя в выражениях, говоря о "противниках" интеграции. Президент Беларуси потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта "за нанесение ущерба государству". "Когда он посидит в следственном изоляторе, тогда поймет, что он творит", — сказал Лукашенко, имея в виду многочисленные претензии российского ведомства к качеству белорусских продуктов и ограничения на их ввоз.

"Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта, или крышуют, или где-то работают, или [являются] собственниками. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры. Я тоже президенту об этом сказал — разберись".

Последнее из ограничений Россельхознадзора на импорт белорусской продукции датируется концом января и касается поставок говядины с двух белорусских предприятий, заподозренных во ввозе в Россию украинского мяса под видом белорусского. Данкверт в некоторых интервью называл белорусских партнеров недобросовестными, так как страна, по его наблюдениям, заметно нарастила импорт в Россию после введения эмбарго против Евросоюза и Украины.

В целом пассажи Лукашенко насчёт конкретных персоналий в белорусско-российских отношениях подходили под формулировку "Путин хороший, бояре плохие". Президента России Лукашенко называл своим другом, хотя и признался, что они нередко спорят на самых высоких тонах.

Последнее обострение отношений с Россией Александр Лукашенко связал с тем, что Москва опасается "ухода Минска на Запад". По словам белорусского президента, в российских СМИ "Макея (министра иностранных дел Белоруссии - РС) начали дубасить, что это он ведет на Запад". "Никакой Макей не ведет переговоры без согласия президента", - заверил Лукашенко. Впрочем, тут же он парадоксальным образом "перевёл стрелки" на Путина – "В России все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин", — сказал Лукашенко.

Возможный выход Белоруссии из ЕАЭС и Союзного государства (в соцсетях его уже назвали "Белкзитом"), по мнению Лукашенко, является полным вымыслом, поскольку Беларусь никогда не была против интеграционных проектов, а выступала их инициатором:

"Вы нас позвали.. Почему мы туда пошли? Мы рассчитывали, что этот союз будет основан на равноправии, будут созданы равные условия. Это главное, без этого не бывает союза. Если неравные условия, то зачем туда идти, ради чего?".

Белорусский политолог Валерий Карбалевич связывает эскалацию гневной риторики в адрес России со стороны Александра Лукашенко с грядущим заседанием Высшего Госсовета Союзного государства, хотя и считает такое поведение белорусского президента ошибочным: "Была достаточно жёсткая оценка политики России в отношении Беларуси. С одной стороны, это логично – кризис в этих отношениях длится уже около года, в последние месяцы наблюдается эскалация с обеих сторон. С другой стороны, накануне заседания Высшего Госсовета накалять отношения вроде бы не стоило. Но Лукашенко махнул на это обстоятельство рукой, и очень жёстко оценил политику России во всех сферах. Хотя и подстелил эдакую мягкую подкладку, сказав, что Россия тем не менее союзник, что на Запад Минск уходить не собирается".

Во время своей пресс-конференции Лукашенко также отверг возможную оккупацию Белоруссии Россией. И даже в очередной раз назвал Путина "другом". Нашлось у президента время и для ответа на вопрос о судьбе российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного в Минске по запросу Азербайджана. Баку настаивает на выдаче Лапшина, которого азербайджанские власти обвиняют в незаконном посещении Нагорного Карабаха: "Его давно надо было выслать туда, куда надо. Отдайте его по закону. Россияне хотят его забрать - нет, израильтяне - нет. Азербайджан обратился в Интерпол. Мы согласно решению Интерпола его задержали и должны передать Азербайджану. Израиль и Азербайджан либо договорились, либо договорятся о судьбе этого человека. У них тесное сотрудничество. Если Израиль захочет, ни один волос с головы этого человека не упадет. Не надо это раскручивать. Большая часть айсберга под водой".

Вечером 3 февраля стало известно, что Россельхознадзор распорядился остановить поставки в Россию говядины из Минской области Белоруссии. Несколькими часами ранее глава ведомства Сергей Данкверт назвал слова Лукашенко о возможном возбуждении уголовного дела против себя "моральным воздействием", которое осложнит дальнейшее сотрудничество с Белоруссией.

Прямую текстовую трансляцию пресс-конференции Лукашенко можно прочитать на сайте Белорусской службы Радио Свобода, а подробнее узнать о том, как отреагировали не нее пользователи социальных сетей в России и Белоруссии – в рубрике "Цитаты Свободы".