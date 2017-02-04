СБ ООН снял санкции с афганского политика Гульбеддина Хекматияра

Совет безопасности ООН отменил санкции в отношении влиятельного афганского политического деятеля Гульбеддина Хекматияра, лидера Исламской партии Афганистана. Таким образом, созданы возможности для его возвращения в Афганистан.

Решение, объявленное 3 февраля, стало ответом на просьбу правительства Афганистана. В Кабуле рассматривают возможности для заключения мирного соглашения с Хекматияром и его партией Хезб-е-Ислами.

Совет безопасности ООН, отменив санкции против Хекматияра и его партии, вычеркнул лидера Исламской партии из списка лиц, связанных с экстремистскими группами. Это означает размораживание банковских счетов, отмену запрета на поездки за границу и снятие запрета на сделки с оружием.

Некоторые правозащитные организации выступили с критикой мирного соглашения, заключенного осенью 2016 года правительством Афганистана с Хекматияром. Правозащитники считают бывшего полевого командира ответственным за эктремистские действия во время гражданской войны в 1990-х годах. В Кабуле надеются, что сотрудничество с Хекматияром поможет убедить талибов отказаться от вооружённого сопротивления и включиться в политический процесс.