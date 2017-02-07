Российские кинематографисты выступили против цензуры в культуре

Российские кинематографисты выступили против цензуры в связи с давлением на режиссера Алексея Учителя из-за его фильма "Матильда". В открытом письме, опубликованном от имени Киносоюза, подчеркивается, что ситуация вокруг картины Учителя вписывается в один ряд с нападением на выставку Вадима Сидура в Манеже, запретом оперы "Тангейзер" и критикой в адрес выставочной политики Эрмитажа.

Авторы обращения, под которым подписались глава Киносоюза Андрей Прошкин, режиссер Павел Лунгин и еще десятки известных деятелей киноискусства, отмечают, что во всех этих событиях оставили след так называемые "православные активисты". При этом официальная церковь никак их не комментирует, а Министерство культуры "занимает выжидательную позицию".

Ранее сообщалось, что организация "Христианское государство – Святая Русь" направила в кинотеатры письма, в которых заявила, что любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате "Матильды" будут расценены как желание унизить святых и провокация к "русскому майдану".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в начале февраля вновь попросила Генпрокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма "Матильда". Ранее ведомство не нашло в нем нарушений.

Фильм рассказывает о взаимоотношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Он должен выйти на экраны в марте.