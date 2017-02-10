Писатели и солидарность. Эфир в 18:30

Александр Даниэль, Лев Рубинштейн, Михаил Шейнкер, Марина Вишневецкая – о ПЕН-центре.
Российский ПЕН-центр, созданный в начале 90-х для защиты писательской свободы, постепенно превращается в Союз советских писателей. В программе Александра Подрабинека «Дежавю» писатель Марина Вишневецкая, историк Александр Даниэль, поэт Лев Рубинштейн, литературовед Михаил Шейнкер.
Видеотрансляция в пятницу в 18:30
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