Панфилова назначена на пост исполнительного директора Transparency International

Елена Панфилова, вице-президент международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International переходит на должность исполнительного директора движения. Как сообщили в организации, назначение вступает в силу с 1 июля.

Панфилова до 2014 года возглавляла российский филиал Transparency International. В 2011 году она вошла в правление глобальной организации, а два года назад была избрана вице-президентом движения. Президентом тогда же был избран адвокат и бывший прокурор из Перу Хосе Угас.

Россия по итогам 2016 года заняла 131-е место в Индексе восприятия коррупции, который составляет Transparency International. Всего в рейтинге указаны 176 стран.