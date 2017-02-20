Киев заявляет о снижении "боевой активности" в Донбассе

В Донбассе за сутки погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен. В Министерстве обороны Украины при этом заявляют о снижении "боевой активности" в зоне вооруженного конфликта. По данным ведомства, в понедельник сепаратисты 15 раз обстреляли позиции правительственных войск, тяжелое вооружение не применялось.

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике", в свою очередь, заявляют, что армия Украины за последние сутки якобы почти 900 раз нарушила режим прекращения огня, а под обстрел попали 14 населенных пунктов, в том числе Донецк, Ясиноватая, сёла Яковлевка, Веселое, Спартак и Крутая Балка. О погибших или раненых не сообщается.

"Интерфакс" передает, что сепаратисты "ДНР" сегодня начали отвод тяжелой военной техники от линии разграничения сторон конфликта. В самой самопровозглашенной республике опровергают эти сведения. По словам сепаратистов, для начала отвода вооружений им необходимо подтверждение со стороны наблюдателей ОБСЕ информации о том, что украинская армия также отвела технику.