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Лицом к событию

Москва троллит Вашингтон? Эфир в 19:05

Петро Порошенко и Майкл Пенс, Мюнхен, 18 февраля 2017.

Петро Порошенко и Майкл Пенс, Мюнхен, 18 февраля 2017.

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"Удар донбасским "паспортом" – ответ Путина на речи Пенса в Мюнхене? Отношения США и РФ обсудят Юрий Фельштинский и Сергей Жаворонков

«Удар донбасским «паспортом» – ответ Путина на речи Пенса в Мюнхене? Разочарование в Трампе обсудят Юрий Фельштинский, Сергей Жаворонков.

«Удар донбасским «паспортом» – признание Россией «документов» «ДНР-ЛНР» – ответ президента РФ Владимира Путина на речи вице-президента Майкла Пенса в Мюнхене и заявление Трампа о необходимости вернуть Украине Крым? Москва предупреждает Вашингтон о возможности эскалации войны в Донбассе? Как сочетаются публичные заявления сторон и их реальная политика? Есть ли у Дональда Трампа "особые отношения" с Владимиром Путиным?

Обсудят в эфире программы "Лицом к событию" 20 февраля в 19 часов из Бостона историк и публицист Юрий Фельштинский, из Москвы - научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Опрос на улицах Москвы

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