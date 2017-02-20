Москва троллит Вашингтон? Эфир в 19:05

«Удар донбасским «паспортом» – ответ Путина на речи Пенса в Мюнхене? Разочарование в Трампе обсудят Юрий Фельштинский, Сергей Жаворонков.

«Удар донбасским «паспортом» – признание Россией «документов» «ДНР-ЛНР» – ответ президента РФ Владимира Путина на речи вице-президента Майкла Пенса в Мюнхене и заявление Трампа о необходимости вернуть Украине Крым? Москва предупреждает Вашингтон о возможности эскалации войны в Донбассе? Как сочетаются публичные заявления сторон и их реальная политика? Есть ли у Дональда Трампа "особые отношения" с Владимиром Путиным?

Обсудят в эфире программы "Лицом к событию" 20 февраля в 19 часов из Бостона историк и публицист Юрий Фельштинский, из Москвы - научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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