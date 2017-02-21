Навальный и Офицеров просят Совет Европы изучить дело "Кировлеса"

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова обратились в Комитет министров Совета Европы с просьбой по ускоренной процедуре изучить дело "Кировлеса", по которому в начале февраля были повторно осуждены их подзащитные.

Заявление подано в связи с тем, что Россия, как утверждают адвокаты, отказалась добровольно исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по данному уголовному делу.

Навальный и Офицеров были осуждены по делу "Кировлеса" в 2013 году. В феврале 2016 года ЕСПЧ признал нарушение права оппозиционера и предпринимателя на справедливый суд. Однако после повторного рассмотрения дела суд в Кирове вновь признал Навального и Офицерова виновными в хищении.

Алексей Навальный в декабре прошлого года заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Несмотря на обвинительный приговор по делу "Кировлеса", политик намерен продолжить избирательную кампанию.