Шойгу: в России созданы "войска информационных операций"

В России созданы так называемые "войска информационных операций". Об этом во время выступления в Государственной думе в среду заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, данное подразделение Вооруженных сил России будет заниматься, как он выразился, "умной, грамотной и эффективной" пропагандой. Министр отметил, что созданные войска "гораздо сильнее" того управления, которое во времена СССР занималось контрпропагандой.

В настоящее время, согласно результатам исследования российской компании Zecurion Analytics, Россия входит в пятерку стран с самыми развитыми "кибервойсками", которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами. Численность российских "кибервойск", по данным Zecurion Analytics, достигает тысячи человек, на их деятельность ежегодно выделяется около 300 миллионов долларов.

В начале января американские спецслужбы представили доклад, согласно которому Россия с помощью хакеров вмешалась в президентские выборы в США. В феврале о российских кибератаках заявили во Франции. Вмешательства Кремля в избирательный процесс также опасаются власти Германии.