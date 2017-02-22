"Православные активисты" угрожают сообществу "Лентач" проверкой СК

Активисты так называемого "Православного юридического центра быстрого реагирования" пригрозили сообществу "Лентач" в сети "ВКонтакте" проверкой Следственного комитета за публикацию картинок, которые якобы оскорбляют чувства верующих.

Как сообщили сами авторы "Лентача", сначала недовольство "православных активистов" вызвала картинка про крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге. Однако позднее представитель "Православного юридического центра" Георгий Солдатов потребовал удалить все, как он выразился, "кощунственные материалы" на странице сообщества с момента ее создания. В противном случае Солдатов пообещал обратиться с заявлением в Следственный комитет России.

Администраторы сообщества отказываются выполнять требования активиста. Они обратились за помощью в международную правозащитную группу "Агора", юристы которой не обнаружили в публикациях "Лентача" нарушений закона.

В январе 2017 года Солдатов обратился в полицию по поводу одной из публикаций в сообществе MDK. После этого у редактора сообщества изъяли компьютер. Расследование по этому делу продолжается. По данным "Лентача", Георгий Солдатов ранее состоял в организации "Божья воля", лидером которой является Дмитрий Цорионов (Энтео). Вместе с ним представитель "Православного юридического центра" участвовал в погроме выставки в "Манеже" в Москве.

"Лентач" – крупнейшее новостное сообщество во "ВКонтакте". На группу подписаны более миллиона человек.