Крым: неизвестно местонахождение арестованных крымских татар

В аннексированном Россией Крыму родственники 11 арестованных крымских татар пожаловались адвокату Эмилю Курбединову на то, что им до сих пор неизвестно, где отбывают наказание их близкие. Об этом сам юрист сообщил в Фейсбуке.

21 февраля в доме крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева прошел обыск по делу о демонстрации некой экстремистской символики. Мустафаева пришли поддержать 10 человек. Они были задержаны. Позднее Мустафаев был арестован на 11 суток, его соратники – на 5.

Курбединов предполагает, что полицейские запрещают арестованным звонить родным, несмотря на то, что они имеют на это законное право. Замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров ранее назвал задержания в Крыму "акцией всеобщего устрашения".

​