Житель Саратова осужден за комментарий о "ватниках"

В Саратове суд приговорил местного жителя Александра Гозенко к 160 часам обязательных работ за комментарии в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает интернет-издание "Общественное мнение".

По версии следствия, 19-летний Гозенко в ноябре 2015 года опубликовал комментарии, которые якобы оскорбляют представителей русской нации и лиц социальной группы "ватники". Молодой человек признал свою вину. Дело в отношении него рассматривалось в особом прядке.

Ранее в феврале стало известно об уголовном деле в отношении 16-летнего жителя Тюменской области, который создал в соцсети "ВКонтакте" некое сообщество, которое якобы унижает человеческое достоинство "представителей власти".

Всего, по данным Международной правозащитной группы "Агора", только за 2016 год в России за репосты, записи и комментарии в социальных сетях были осуждены почти 300 человек, 29 из них были приговорены к реальным срокам лишения свободы.

В ноябре прошлого года во "ВКонтакте" был заблокирован паблик под называнием "Рашка – Квадратный Ватник", в котором высмеивались "отрицательные качества типичного россиянина". Одной из причин блокировки стала публикация "фотоизображений президента России в нацистской форме".