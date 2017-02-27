Чебоксары: полиция проводит обыск у участника акции памяти Немцова

В Чебоксарах полиция проводит обыск у участника акции памяти Бориса Немцова, в ходе которой на одном из городских мостов был вывешен баннер с надписью: "Всех не убьете. Всех не посадите". Об этом в Твиттере сообщила сотрудница "Открытой России" Полина Немировская. Имя активиста, у которого проходит обыск, не называется.

Ранее в понедельник полицейские задержали координатора движения "Весна" в Чувашии Анастасию Васильеву, которая также участвовала в акции 26 февраля. Позднее ее отпустили из ОВД.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Суд по этому делу продолжается. Акции памяти оппозиционного политика проходят в эти дни во многих городах России, а также за рубежом.