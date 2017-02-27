Памяти Бориса Немцова - Минута молчания - ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Ровно два года назад, 27 февраля 2015 года, на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, примерно в 23 часа 30 минут был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов. В это время 27 февраля 2017 года, в понедельник, на месте убийства, у народного мемориала Бориса Немцова, собрались его единомышленники, соратники и последователи.

26 и 27 февраля в Москве и многих российских городах проходили акции памяти Бориса Немцова.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Ему предъявлено заочное обвинение, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Российские правозащитники и политики разных стран призывают российские власти довести расследование до конца и привлечь к судебной ответственности организаторов и исполнителей, а также заказчиков преступления.