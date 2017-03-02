В Москве с места убийства Немцова вновь убрали все цветы

В Москве с места убийства оппозиционного политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту снова убрали цветы, портреты и свечи. Неизвестные люди, предположительно сотрудники Гормоста, погрузили их в машины и увезли, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на гражданских активистов, которые дежурят у так называемого народного мемориала.

Он был создан два года назад на месте убийства Бориса Немцова. Власти неоднократно пытались ликвидировать народный мемориал.

В ночь на 27 февраля там были задержаны шесть человек, а работники "Гормоста" вывезли все цветы, которые возложили на месте убийства оппозиционного политика участники марша памяти Бориса Немцова.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Инициативная группа уже давно добивается установки памятной таблички на месте убийства политика, однако власти Москвы в этом отказывают.